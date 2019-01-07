创建狮城外劳作家协会．孟客工写诗解压 来自孟加拉的扎基尔（40岁）平日在樟宜机场一带工作，但到了周末就摇身变成诗人，甚至创建新加坡外籍劳工作家协会，让外籍劳工分享自创诗歌抒发情感。

（新加坡7日讯）来自孟加拉的扎基尔（40岁）平日在樟宜机场一带工作，但到了周末就摇身变成诗人，甚至创建新加坡外籍劳工作家协会，让外籍劳工分享自创诗歌抒发情感。

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《联合早报》报道，从小就热爱诗歌的扎基尔，因为国内政治混乱和工作难找，2003年从大学毕业后，前来新加坡工作。

他笑说：“孟加拉的报纸都会刊登诗歌。我记得当初来新时，我也花钱买报纸来阅读，希望从中了解狮城诗歌。

然而，新加坡英文报纸没有类似专栏，所以我就和志同道合的朋友，每个星期在慕斯达法购物中心一带的草地聚集，分享自创的诗歌。”

他指出，诗歌主题围绕着国家、工作和孤单的心境，是他们纾解压力的途径，以文字抒发情感。

在新加坡工作多年的扎基尔，在2014年和2015年参加新加坡外籍劳工诗歌比赛时，获得第一名。新闻报道出街后，一些人对外籍劳工写诗歌质疑，促使扎基尔决定设立新加坡外籍劳工作家协会，借此拉近新加坡人与外籍劳工的距离。

每月首周聚集分享诗歌

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他也因为参与比赛，结识来自不同国家的外籍劳工和女佣，每个月的第一个星期天会聚集分享诗歌，其余3个星期天则会举办各种活动。小组成员也从10多年前的五六人，增至30多人。

扎基尔也担任编辑，参与编写64名外籍劳工和新加坡人的诗歌，于去年新加坡作家节推出诗集“Ca l l a n dResponse”。他目前也参与筹备摄影节，以促进新加坡人与外籍劳工的交流。

他说：“我希望打破新加坡人对外籍劳工的既定印象，让他们看到外籍劳工也有写诗和拍照的才能，不要认为他们教育程度低。我们也希望通过这些活动，展现新加坡的多元，启发他人多参与，甚至把活动带到其他国家。”