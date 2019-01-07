李光耀故居风波．总检察署向律师公会投诉．“李显扬妻专业失职” 新加坡建国总理李光耀故居风波延烧，总检察署向律师公会投诉李显扬妻子林学芬，指表面证据显示她可能专业上行为失当。

李光耀家人2001年共进晚餐。建国总理李光耀（右二）左手边起坐着妻子柯玉芝、女儿李玮玲、长孙女李修齐（背对镜头）、幼子李显扬与妻子林学芬（位置被遮挡）、长媳妇何晶及长子李显龙。（档案照）

（新加坡7日讯）新加坡建国总理李光耀故居风波延烧，总检察署向律师公会投诉李显扬妻子林学芬，指表面证据显示她可能专业上行为失当。

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《联合晚报》报道，和李显扬、林学芬“同一阵营”，指兄长李显龙总理滥权并阻挠他们履行李光耀遗愿的李玮玲昨晚10时42分在脸书上贴文，指总检察署近日就林学芬为李光耀准备遗嘱一事，向律师公会提呈超过500页的投诉信。

李玮玲说，总检察署在投诉信中重申李显龙“数年前通过个人代表律师提出的指控”，并指在涉及私人遗嘱的事上如此使用法律程序“前所未有”。

总检察署：无关最后遗嘱是否成立

总检察署今早答覆媒体询问时，确认将有关摩根路易斯─腾福（Morgan Lewis Stamford LLC）律师林学芬可能专业失职的案件交给了律师公会进行调查，但指出这跟李光耀的最后一份遗嘱是否成立无关。

发言人说，林学芬看起来是在李显扬作为最后一份遗嘱受益人的情况下，准备了李光耀的这份遗嘱，并安排李光耀执行。

“李显扬在最后一份遗嘱所占的得益份额增加了。总检察署也注意到，李显扬曾公开说最后一份遗嘱由李及李律师楼的柯金梨草拟，不过柯金梨否认是她草拟的。”

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总检察署认为，表面证据显示，林学芬触犯法律专业（专业行为规章）第25节条文和第46节条文。

涉利益冲突

“专业行为规章要求律师不让自己涉及利益冲突。任何人如果有意通过遗嘱对律师的任何家庭成员给予显著的遗嘱馈赠，该名律师不得为这个人行事，并必须提议他就赠礼获取独立意见。即便律师与馈赠人有亲属关系，这个条例仍适用。”

总检察署也说，任何律师失职，当局都有法定责任去处理。律师专业法令下，总检察署一旦得知有律师可能在专业上行为失当，必须考虑是否将案件转交律师公会。

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李玮玲质疑总检察署投诉时间点

李玮玲质疑，总检察署为什么选在这个时间点向律师公会投诉林学芬。

李玮玲在昨晚的脸书贴文中说，2015年，在李显龙的敦促下，李光耀遗嘱执行人（李显扬和李玮玲）获得法庭发出的遗嘱认证。“当时，包括显龙在内的所有人都接受遗嘱代表李光耀的真正遗愿。到了2016和2017年，显龙试图通过由他的部长们组成的委员会对遗嘱发起攻击。”

李玮玲说，李光耀是备受尊崇的律师，但他从未对自己的遗嘱有任何抱怨；包括李显龙在内的遗产受益人也从未向律师公会提出投诉。

“那么，为什么要对我们父亲的遗嘱发起新的攻击？为什么过了这么久，要在这个时间点、由总检察署提出投诉？在我们看来，这个举动完全没有充份理据。”

李玮玲在脸书贴文中也提及总检察署起诉李绳武一案，指总检察署围绕李绳武2017年7月的一则私人贴文对他穷追不舍。