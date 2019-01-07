挑战失竞选资格决定‧西华拉治获高庭准令 高庭今日同意发出准令给国大党副主席拿督西华拉治，上庭挑战选举委员会指他大选时在金马仑国会议席贿选，而取消他在该议席重选的竞选资格之决定。

（吉隆坡7日讯）高庭今日同意发出准令给国大党副主席拿督西华拉治，上庭挑战选举委员会指他大选时在金马仑国会议席贿选，而取消他在该议席重选的竞选资格之决定。

广告

高庭法官拿督诺丁哈山今日在内庭聆听了西华拉治的代表律师娃珊蒂，以及代表选委会的高级联邦律师娜古娜娃蒂的陈词后，基于西华拉治所入禀的申请具有一些有待鉴定的争议，同意发出准令。

选委会是在2018年12月杪发表文告，指该会研究选举法庭的书面判词后，宣布西华拉治不具资格参与金马仑国会议席的重选，西华拉治也因贿选，被禁在2018年12月13日算起的5年内登记成为选民，或在任何选举中投票，甚至不可在任何选举中当选。

西华拉治不满选委会的决定，赶在2018年12月31日入禀高庭要求司法审核。

代表选委会的总检察署主张，高庭不应发出准令给西华拉治，因为这项申请太过仓促和过早。

金马仑国会议席将会在本月12日提名，26日进行投票，提前投票日为本月22日。

娃珊蒂披露，由于重选日期在即，高庭已择订本月10日聆审其当事人所提出的申请。

广告

除了在申请书中要求高庭撤销选委会的决定外，西华拉治也要求高庭撤销选举法官拿督阿兹查在2018年12月13日的裁决。

他声称，选委会对他所作出的惩罚是不恰当、过于严重和压迫他。