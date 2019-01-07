防长儿子尿检报告需2个月．警方：院方化验需时长 针对许多不理解警方调查程序的民众质疑，为什么警方需要耗时2个月才能取得国防部长儿子的尿检报告时，吉隆坡毒品罪案调查组主任阿南助理总监解释，警方在取缔行动时取得的尿液样本，会在第2个工作天送往医院，而完整的尿检报告一般会在1至3个月内出炉。

（吉隆坡7日讯）针对许多不理解警方调查程序的民众质疑，为什么警方需要耗时2个月才能取得国防部长儿子的尿检报告时，吉隆坡毒品罪案调查组主任阿南助理总监解释，警方在取缔行动时取得的尿液样本，会在第2个工作天送往医院，而完整的尿检报告一般会在1至3个月内出炉。

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他说，由于涉嫌吸毒的部长儿子是于上周六凌晨被捕，因此其尿液样本将于今日送到吉隆坡中央医院病理部门化验。

末沙布儿子涉吸大麻的尿检报告预料需时2个月出炉，引起不少读者疑问。

本报记者向警方了解，被告知警方将尿液样本送到医院后，只能静待报告出炉，不能左右院方何时完成化验报告。

据了解，除了警方递交的样本之外，病理部还需要处理来自医院内外的化验样本，工作之繁多可想而知；除非是紧急案件会优先处理，否则必须依序分批处理。