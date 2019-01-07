英国青少年壁球公开赛．大马夺双冠较逊去年．尼奇列斯瓦为母亲献礼 大马共5将闯入5项各分龄级别的决赛，当中头号种子M.尼奇列斯瓦在男子11岁以下级别赛先衰后盛以9比11、11比7、11比4、11比6打败埃及2号种子克里斯，为周一生日的母亲献礼。

大马最终在2019年英国青少年壁球公开赛以2冠挂收，无法超越去年4冠佳绩，图为大马壁球队在赛会落幕后大合照留念，后排左五为男子15岁以下级别冠军阿米山拉兹，后排左六为男子11岁以下级别冠军M.尼奇列斯瓦。（赛会推特照片）

（英国．伯明翰7日讯）2019年英国青少年壁球公开赛昨日落幕，大马壁球队凭藉M.尼奇列斯瓦和阿米山拉兹在决赛中取得最终胜利，最终以2冠挂收，无法超越去年4冠佳绩，但仅次于5冠的赛会大赢家“壁球王国”埃及。

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大马共5将闯入5项各分龄级别的决赛，当中头号种子M.尼奇列斯瓦在男子11岁以下级别赛先衰后盛以9比11、11比7、11比4、11比6打败埃及2号种子克里斯，为周一生日的母亲献礼。

阿米山拉兹称霸15岁级别

而男子15岁以下级别联合5/8种子阿米山拉兹以8比11、11比6、11比5、11比7则勇挫爱尔兰头号种子德尼斯，成为继2013年伍恩佑后首位夺下该级别男子冠军的大马选手。

成为该级别设立第2年的男子冠军的尼奇列斯瓦赛后受访时表示，“这（冠军）感觉很美妙，我对自己的良好表现感到高兴”

对于尼奇列斯瓦的表现，大马壁球总会总监玛廉说，“虽年纪尚幼，但他很有自信且表现出色，并晓得如何打败对手，他将会有光明的未来。”

大马3将决赛败退

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不过，大马在另外3项连遭挫败，大马头号种子艾拉在女子15岁以下决赛战满5局以8比11、11比9、11比7、13比15、7比11惜败埃及2号种子莎尔玛，无缘实现2连冠壮举。

早前连挫埃及头号种子塔哈和印度亚青冠军尤夫拉茨的大马联合5/8种子哈里特无法延续火热状态，在男子13岁以下级别决赛以7比11、11比9、11比9、7比11、12比14憾负英格兰2号种子艾斯萨。

早前女子11岁以下级别大马头号种子薇妮则以11比13、9比11、11比7、9比11不敌印度3/4种子阿娜哈德星，最终大马只能满足于双冠。

大马去年于英国青少年壁球公开赛由4名女将夺冠，分别为茜娃桑嘉莉（19岁以下）、艾拉（15岁以下）和其姐姐艾法（17岁以下）与瑟维伊特拉（13岁以下）。

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埃及横扫5冠成大赢家

无大马战将参战的决赛项目方面，女子13岁以下级别头号种子阿米娜在“埃及内战”中直落3局击败队友2号种子法伊茹兹夺冠。

17岁以下级别赛方面，男女单头号种子埃及的耶希亚与美国的马琳娜于决赛分别战胜英格兰2号种子山姆托特和香港联合3/4种子陈善钰，封王称后。

至于19岁以下级别决赛，埃及男女单头号种子莫斯塔法和哈尼亚各自擒下英格兰联合3/4种子尼克沃尔和队友2号种子嘉娜，为壁球王国包办该级别桂冠，全部横扫5冠。