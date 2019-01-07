林吉祥：下届大选“开幕式”‧金马仑补选对希盟很重要 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥认为，金马仑区国会议席补选实际上是希望联盟第15届全国大选的“开幕仪式”，以拿下彭亨州政权，解决原住民的土地问题。

（彭亨‧金马仑7日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥认为，金马仑区国会议席补选实际上是希望联盟第15届全国大选的“开幕仪式”，以拿下彭亨州政权，解决原住民的土地问题。

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林吉祥于昨日在金马仑波士勒梅出席希盟补选行动室开幕仪式时发表演讲表示，金马仑补选是一场独特的补选，对希盟很重要，希望希盟努力争取，让希盟候选人马诺嘉兰获胜，成为金马仑区国会议员。

他说，这是去年全国大选之后第一场涉及国阵席位的补选，之前3场的雪兰莪州议会补选和波德申国会补选，涉及的是希盟的席位。

他针对前首相拿督斯里纳吉相信国阵将在这场补选中轻松取胜的事表示，纳吉将再次被证明是错误的。

促国大党退出国阵

他表示，他并不对巫统不允许国大党在这场补选中参选感到惊讶，因为这场补选涉及高风险，这不只是彭亨州务大臣的政治生死战，也是巫统和国阵的政治生死战。

林吉祥今日与马诺嘉兰和碧兰璋行动党领袖走访甘榜拉惹后发表文告，以国大党被拒绝在这场补选中参选为由，促请国大党马上退出国阵。

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他说，如果还剩下一些荣誉或尊严，国大党应该退出国阵，不应该成为另一个马华。

他表示，自从独立以来，巫统从来没有在金马仑区国会议席参选，最近的事态发展显示，就其他国阵成员党来说，巫统的态度是傲慢的。