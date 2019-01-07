在狮城友人家附近迷路．失踪10天马青年寻获 来新找工作后闹失踪的18岁大马青少年，失踪10天后，昨早在海格路游乐场被公众寻获；原来他在狮城友人家附近走失，失踪期间每天乱逛12小时仍找不到友人住家，性格内向的他也不敢向路人求助，每晚露宿组屋底层过流浪汉生活。

章达铭失踪01天后终于被公众寻获。

（新加坡7日讯）来新找工作后闹失踪的18岁大马青少年，失踪10天后，昨早在海格路游乐场被公众寻获；原来他在狮城友人家附近走失，失踪期间每天乱逛12小时仍找不到友人住家，性格内向的他也不敢向路人求助，每晚露宿组屋底层过流浪汉生活。

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来自吉隆坡的章达铭于去年12月26日早上8时30分在史德蒂路一带走失，失踪一天后，带他来新的中学同学甄子勇（18岁，本地摊位助手）决定报警和登报寻人。

迷路时身上只有50新元

章达铭失踪10天后，甄子勇昨天联系《联合晚报》，指对方昨早9时被公众在海格路游乐场寻获，过后已平安返回到吉隆坡。

记者通过越洋电话访问章达铭，他说得知甄子勇在新加坡工作4个月，自己也有意过来打工，并于26日乘搭长巴从吉隆坡前来狮城。

“在新期间我住在子勇租下的房子，因为我只带了令吉，他临上班前给了我50新元（150令吉），过后我就到楼下附近的咖啡店吃饭，没想到自己会找不到路回家才走失。”

章达铭称这是他第一次出远门，面对陌生的环境，他十分害怕。“我一直乱走，见到每一座组屋好像都一样，怎么走都找不到回家的路。”

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他也表示，当初下楼时什么都没带，把护照、1500元令吉和手机等重要物品都放在友人住家，身上只有友人给的50新元。

失踪首天，他说自己没有睡觉，从早上一直走到隔早，足足12小时，性格内向的他也不敢向路人求助。

性格内向不敢问路

“我怕生也内向，加上人在异地，走失后很害怕，也不知新加坡人的性格是怎样，所以不敢跟路人说话或借手机，我也尝试找警察局但一直找不到。”

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章达铭称每天乱逛走累就停下休息，人有三急就借用咖啡店或商场的厕所，晚上则在组屋底层睡觉。

他最终被一名公众认出，在距离甄子勇住家约6公里外的海格路游乐场找到他。

章达铭说，失踪后他担心自己不够钱用，所以每一餐能省则省。

“我每餐都到咖啡店吃杂菜饭，每次只敢点两个菜，不敢点肉。到了第8天我就把钱花光了，无计可施下，只好鼓起勇气向路人讨钱。”

“当时我又饿又渴，只能厚着脸皮向人乞讨，我也不敢逢人就问，两天来只问了六七个人，有些热心的叔叔和阿姨就给我一两元。”

他说，两天来只乞讨到6元，所以只够钱买水喝而不够钱买饭吃。

他说昨晚已乘搭长巴返回吉隆坡。经历此事后，章达铭说暂时不敢再来新加坡，因担心自己在这里再次走失。