财政部完成审核． 美里医院扩建今年招标 上议员林思健称，随着财政部已完成北砂区两所医院工程的投标资格审核评估后

（美里7日讯）上议员林思健称，随着财政部已完成北砂区两所医院工程的投标资格审核评估后，涉及3亿4000万令吉的美里医院扩建工程，及老越新医院计划将在今年内公开招标。

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他强调，虽然国家财务状况仍吃紧，但对于教育及医疗领域的拨款却绝对“不手软”，即在2019年财政预算案下，教育部获得602亿令吉，卫生部拨款总额为290亿令吉，显见希盟对教育及医疗领域的重视。



林思健说明，美里医院的扩建工程不包括兴建多层停车场，但他在上议院提出诉求，当局建议或会仿效古晋砂中央医院的做法，即与私人界合作兴建多层停车场以改善泊车位严重短缺问题。



美里医院扩建计划是在第11大马计划的滚动计划下获得批准，面积10英亩，位于现有的美里医院范围内，此计划主要项目包括增加328张病床、手术室、产房、加护病房、专科及紧急部门。



林思健今早前往美里老人之家探视长者们后接受媒体访问时称，除了关注美里及老越医院工程进度，也将跟进涉及3500万令吉款项美里新综合诊疗所医院计划，以确保所有工程都能如期展开，造福当地人民。