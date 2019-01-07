大马钱骡运送230万监54月．女儿14个月大未见过面 大马钱骡3个多月从新加坡运送近76万元（230万令吉）回马，落网被还押9天后才知孕妻生产，至今未见过14个月大的女儿，今早被判坐牢54个月。

被告陈金辉（中）周一被判坐牢54个月。（档案照）（图：星洲日报）

（新加坡7日讯）大马钱骡3个多月从新加坡运送近76万元（230万令吉）回马，落网被还押9天后才知孕妻生产，至今未见过14个月大的女儿，今早被判坐牢54个月。

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《新明日报》报道，被告陈金辉（24岁）涉嫌从前年4月3日至7月19日之间，协助假公安诈骗集团，向陪读妈妈廖雪梅等至少6名受害人收钱，转交给大马的犯罪分子，来回14次运送约75万9181元的赃款，每趟获得介于66.33至497.50元（200至1500令吉）的报酬。

他在7月19日连同两名同伙赖国正和杰乐到新加坡收了5万8900元赃款带回大马后，10月19日在当地被捕，引渡回新面控。

律师今早求情时说，被告还押9天才得知妻子生产，女儿如今14个月大，但他从没见过女儿一面，如今由妻子扛起养家重担，要求法官轻判，好让他早点出狱照顾家人。