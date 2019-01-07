华商涉贿东姑安南100万‧控方申请案移高庭审 华裔商人拿督陈英文涉嫌向前联邦直辖区部长东姑安南行贿100万令吉一案，控方已入禀法庭，申请将案件移交高庭审理。

东姑安南在多名支持者的陪同下出庭。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）华裔商人拿督陈英文涉嫌向前联邦直辖区部长东姑安南行贿100万令吉一案，控方已入禀法庭，申请将案件移交高庭审理。

广告

此案今日过堂，主控官艾达马斯杜拉副检察司告诉地庭法官阿祖拉，控方是于去年12月26日入禀法庭，要求下个过堂日期，以了解有关申请的阶段。

被告代表律师费沙表示，由于辩方于今早才得知此事，因此需要时间与被告讨论是否同意或反对这项申请。

案件将于2月15日过堂。

陈英文是在去年11月15日被控，共面对一项主要控状及一项交替控状，他否认有罪。

他被指贿赂东姑安南100万令吉，作为后者批准NucleusProperties私人有限公司（现称Paragon City私人有限公司）提高在吉隆坡士马勒路（Jalan Semarak）发展工程容积率（plotratio）的酬劳。

交替控状指被告东姑安南同谋，后者接受被告给予的贵重物品即100万令吉支票，东姑安南清楚知道被告是Nucleus Properties私人有限公司（现称Paragon City私人有限公司）董事，双方拥有公务关系。