調高隆地段發展容積率‧東姑安南涉賄案移高庭 此案今日过堂，主控官艾达马斯杜拉副检察司表示，高庭已于去年12月14日批准辩方的申请，以将案件移交高庭审理。

东姑安南在多名支持者的陪同下出庭。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）前联邦直辖区部长东姑安南涉嫌接收来自两名华裔商人的300万令吉贿赂，以提高调高吉隆坡士马勒路地段发展的容积率（ratio plot）一案，将移交高庭审理。

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此案今日过堂，主控官艾达马斯杜拉副检察司表示，高庭已于去年12月14日批准辩方的申请，以将案件移交高庭审理。

不过，她说，辩方还未被告知此案将由哪一间高庭负责审理。

东姑安南的代表律师拿督陈福泉证实此事。

此外，东姑安南也于今日将其国际护照归还法庭，法庭此前批准暂时归还其护照，以让他到澳洲墨尔本一家医院进行治疗。

东姑安南被控接收陈英文的100万令吉贿金，作为批准Nucleus Properties私人有限公司（现易名为Paragon City Development私人有限公司）调高吉隆坡士马勒路Lot228地段发展的容积率的代价，另一项控状指他身为联邦直辖区部长，接受蔡建光（译音）的200万贿金，并存入自己有利益的公司户头。