前主席总裁涉高价购2公寓‧FGV控股索偿1220万 FGV控股前主席丹斯里莫哈末依沙和前总裁兼首席执行员拿督莫哈末依米尔再惹官司！继2人较前因违反职责及疏忽被起诉后，FGV控股再度入禀高庭就他们被指以高于市价购入2间豪华公寓一事，索偿1220万令吉。

（吉隆坡7日讯）FGV控股前主席丹斯里莫哈末依沙和前总裁兼首席执行员拿督莫哈末依米尔再惹官司！继2人较前因违反职责及疏忽被起诉后，FGV控股再度入禀高庭就他们被指以高于市价购入2间豪华公寓一事，索偿1220万令吉。

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69岁的莫哈末依沙和55岁的莫哈末依米尔在诉状中被列为第一及第二答辩人。

FGV控股较前曾针对莫哈末依沙及莫哈末依米尔等9人于4年前以6亿2800万令吉收购在伦敦上市的亚洲种植公司（APL）一事，入禀高庭喊告并向他们索偿5亿1400万令吉。

较后，FGV控股再度于2018年12月杪入禀高庭，基于2人在没有适当及尽职调查的情况下，以高于市价的价格购入2间豪华公寓一事要求赔偿。

FGV控股在提呈给大马交易所的声明中指出，2人在未经批准的情况下，非法使用和拥有涉案的2间豪华公寓。

前总裁涉滥用轿车汽油津贴

另外，莫哈末依米尔也被指滥用数辆由FGV控股所购入的轿车及汽油津贴，在1220万令吉索偿数额当中，FGV控股要求他就滥用轿车和汽油津贴一事赔偿320万令吉。

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本案于今日在高庭过堂，高庭助理主簿官法拉谕令莫哈末依沙必须在2月4日入禀答辩书提出抗辩，不过，莫哈末依米尔迄今尚未委聘任何律师出庭，案订1月23日再度过堂。