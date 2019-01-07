布里斯班国际网球赛．决赛3盘力挫梅德维夫．锦织圭破3年冠军荒 这是29岁的锦织圭时隔近3年后再次尝到冠军滋味，终结了此前各项赛事9次闯进决赛无冠尴尬。锦织圭在决赛中经历3盘力挫梅德维夫，报回了去年东京网球赛决赛不敌之仇。

锦织圭在布里斯班国际网球赛首次封王，赢得生涯第12座冠军。（图：法新社）

（澳洲．布里斯班7日讯）布里斯班国际网球赛昨日落幕，日本一哥锦织圭成功在男单决赛以6比4、3比6、6比2力克俄罗斯4号种子梅德维夫，首次夺冠且赢得生涯第12座冠军。

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这是29岁的锦织圭时隔近3年后再次尝到冠军滋味，终结了此前各项赛事9次闯进决赛无冠尴尬。锦织圭在决赛中经历3盘力挫梅德维夫，报回了去年东京网球赛决赛不敌之仇。

赛后，锦织圭受访时感到非常高兴，他说：“很高兴终于能够赢得这个冠军，我差不多有7、8次参加这个比赛吧。去年我在日本的（东京赛）决赛输给了梅德维夫，今天（昨日）终于报仇。”

卡罗丽娜2度封后

女单方面，捷克5号种子卡罗丽娜．皮索娃一度陷入苦战的情况下，在决赛以4比6、7比5、6比2逆转打败乌克兰的图萨伦科，成功封后。

卡罗丽娜．皮索娃也是自2012年的“小威”塞莉娜．威廉斯后，第2位在此赛会两度夺冠的球员。