出生证明文件性别选项‧纽约民可选“第三性别” 美国东岸大城市纽约的市民，可以在自己的出生证明文件上选择“第三性别”？没错，从今年1月1日起，纽约市的出生证明上已增加第三性别“X”的选择。

（雪兰莪‧八打灵再也7日讯）美国东岸大城市纽约的市民，可以在自己的出生证明文件上选择“第三性别”？没错，从今年1月1日起，纽约市的出生证明上已增加第三性别“X”的选择。

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也许这听起来似乎让人质疑是否属实，但事实上有关增加第三性别“X”的法案已经在2018年10月由纽约市长比尔-白思豪签署通过，并从2019年1月1日起生效。

未来纽约居民不但可以要求把性别改为X，父母在孩子的出生证明上除了男性和女性外，也可以选择代表第三性别的“X”。

更换无须获医疗认证

该法案也取消了先前对更换性别的要求，即纽约市民在修改出生证明上的性别之前，必须先获得医疗专业人员的医疗和精神鉴定报告的认证。

据了解，2014年之前，纽约市民如果要改变出生证明上的性别，一定要做变性手术后才能申请，而在2014年后，凡是不认同自己性别的市民，凭借医疗或精神鉴定报告也可以申请改变自己的性别。

但如今新法实施后，已取消更换出生证明上的性别前，必须先要取得医疗和精神鉴定报告的认证方式。

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除了纽约以外，美国加州、俄勒冈州、华盛顿州都已经在出生证明的性别上增加了“X”的选项，纽泽西州也将在2月让出生证明上增加第三性别“X”的选项。