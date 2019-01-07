新春应节“吉祥果”．年柑上市了 随着新年风吹起，各种农历新年应节商品已陆续上市，而必备的年柑也开始在雪隆区内上市，让民众可以随时准备办年货和送礼！

农历新年期间，有好意头的年柑是最受欢迎的应节水果。（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）随着新年风吹起，各种农历新年应节商品已陆续上市，而必备的年柑也开始在雪隆区内上市，让民众可以随时准备办年货和送礼！

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据了解，商家们现已开始陆续进货，其中第一批芦柑已到货并开始销售，但货量暂没有太多，潮州蕉柑则会在约一两个星期后到货。

据悉，尽管一些农历新年受欢迎的水果，包括桃子、柿饼及金桔等也陆续上市，惟依然是好意头的年柑是最受欢迎的应节水果。

目前市场上最常见的年柑为中国永春芦柑及潮州蕉柑，基于中国市场面对反应冷淡下，预计年柑价格会比往年下跌约10%；也有者认为，由于马币汇率不理想，因此价格可能不会有太大差别。

新年前2周料掀热潮

吉隆坡生果批发商业公会名誉会长戴光林及会长郑振荣向《大都会》社区报记者指出，随着一批芦柑抵达后，潮州蕉柑也会在约一两个星期后到。

他们估计新年前2个星期会开始出现购买热潮。

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他们说，近年来的市场反应较为冷淡，惟年柑作为农历新年的代表食品之一，华人都会买一些年柑作为送礼或拜神之用。

此外，他们也说，年柑也受到友族同胞的欢迎，其中市场上约30%的客源是来自友族及外劳。

“不同于华人认为柑湿热而不易多吃，友族同胞和外劳们将柑当作普通水果品尝，同时也认为柑含有丰富纤维，能帮助将平时所食用的油脂带出体外。”

戴光林：民众多等领花红才办年货

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戴光林指出，由于现在距离农历新年还有一段距离，加上年初的开销庞大，包括支付孩子开学的所需花费，因此民众通常会在公司派发花红后才开始办年货，预计月中后才能掀起热潮。

“我现在进了一些货，其他则会在15日之后运来，相信到时市场也会热起来，民众也能购买到新鲜的年柑。”

他说，通常在年廿四至大年初一会迎来购买热潮，而初九拜天公则是另一波购买潮；不少团体也会因为举办元宵节抛柑活动而购买大量的柑。

他补充，年柑市场也会在十五元宵节过后冷淡下来。

此外，戴光林表示，虽然市场不好，但年柑还是大众在新年送礼的选择，尤其芦柑价格便宜，逾20令吉就能购入一箱，反而其他的年货价格则不菲。

大丰收价格料维持

他透露，由于芦柑大丰收，在中国的价格也来得较低，所以即使汇率不好，价格也与往年没有太大差别。

他也说，潮州蕉柑则因为天气不好而影响收成，价格大概是48粒需逾30令吉，也比芦柑更迟一些才能进到马来西亚。

郑振荣：芦柑最受欢迎

郑振荣则说，年柑是在新年1个月前开始陆续上市，而我国进口的柑以中国品种居多，其他如台湾椪柑等也会进货，惟数量不多。

他说，芦柑则是最受欢迎的品种，最好卖且量最多的一款。

“其实柑是一年到头都有的水果，只是碰巧中国来的柑是在农历新年前收成，其他时候则由其他国家生产的柑供给。”

此外，他指出，民众会在新年前10天开始购买年柑，而准备送礼的大公司通常在两个星期前就开始订购。