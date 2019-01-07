黄文民．欢庆佳节要守法 柔佛新山日前传出有8名男子在商场倒数新年时，因互喷雪花喷雾而酿冲突，最终被警方延扣，此新闻让我想起数日前我在倒数跨年时的情况。

柔佛新山日前传出有8名男子在商场倒数新年时，因互喷雪花喷雾而酿冲突，最终被警方延扣，此新闻让我想起数日前我在倒数跨年时的情况。

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元旦前夕，我跟随朋友一起到武吉免登金三角一带跨年倒数。尽管该区没有跨年倒数烟花秀，但仍有大批人潮聚集该地，现场人流攒动、你来我往。

此外，柏威年广场前的行人走道也有大批人士瞄准商机，售卖乌乌祖拉、雪花喷雾及气球给民众。

现场所见，有维持秩序的警察没收民众的雪花喷雾，并提醒外国游客不能使用雪花喷雾。不过，由于人数众多，现场依然有大批未被警察发现的民众，向路人及经过的摩哆车喷射喷雾，造成民众身上都布满一团团的雪花喷雾，狼狈不堪。

经过柏威年广场前的我也深陷其中，遭狂欢人士喷射的雪花喷雾缠身。尽管现场次序依然受控，不过亦有不少民众溜到道路中央狂欢，“载歌载舞”，并往车道上缓慢行驶中的车辆喷射雪花喷雾，甚至有者上前拦截轿车，狂欢大喊。

我认为，喷射雪花喷雾者若只是与朋友互玩，此举当然可以被接受。不过那些胡乱对民众喷射及在道路中央狂欢的人士，他们狂妄举动或许会引起其他人盲目跟从，而遭到雪花喷雾喷射人士也会感到不满，甚至酿起纷争；道路上的轿车或会因闪避不及而撞上在道路中央狂欢的人士，促成安全隐患。

因此，在参与欢庆佳节庆典之时，大家切记要时刻保持规矩，安份庆祝，而那些夸张狂妄的行为，我们勿盲从跟随，以免发生不愉快事件。