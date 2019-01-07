教部：没被土团支持者垄断‧学宿熟食供应招标透明 教育部严正否认社交媒体上流传指有关学校宿舍熟食供应服务的招标工程，已经被土团党支持者所垄断，并批给不符合资格的投标者，以及和卫生部长及卫生部秘书长关系密切单位的指控，并已经就此向警方报案以展开调查。

（雪兰莪‧八打灵再也7日讯）教育部严正否认社交媒体上流传指有关学校宿舍熟食供应服务的招标工程，已经被土团党支持者所垄断，并批给不符合资格的投标者，以及和卫生部长及卫生部秘书长关系密切单位的指控，并已经就此向警方报案以展开调查。

广告

卫生部今天发出文告表示，有关由脸书帐号名为Rafi Awg Kechik的网民所做出的指控，是毫无根据且充满恶意的毁谤，旨在破坏教育部长和卫生部的形象。

卫生部采购委员会独立

“在新政府下的卫生部已尽一切努力确保廉正的实践，包括已改进在招标项目上的管理工作。为此，卫生部在2018年的采购工作首次通过电子采购（ePerolehan，eP）系统，让采购过程更为透明。”

“事实上，卫生部采购委员会已根据财政部制定的评估规范来做决定，其评估分数也是通过电子采购系统产生的。”

声明中表示，卫生部采购委员会由卫生部的副秘书长组成，并由财政部和公共工程部的代表陪同，以确保做出的决定是具有诚信的，不受任何一方的影响。

“部长、秘书长、部长政治秘书和卫生部采购组秘书根本没有参与采购委员会会议，也没有参与任何决策过程。”

广告

各部门全面采电子采购系统

声明中也指出，在新政府下的财政部于2018年6月29日发给所有部门的信件中，下令各部门全面采用电子采购系统，以确保政府的电子采购系统能够产生最大的效益。

“教育部共通过电子采购系统进行了793项招标，当中包括319项熟食供应服务（BMB）、215项保安服务（PKK）以及259项建筑和地方卫生服务（KBK）。”

而根据卫生部的记录，每项招标的评估过程涉及五个委员会，即规范委员会、公开委员会、技术评估委员会、财务评估委员会和评估委员会（公开、技术和财务组合），总人数为2018人，分别为熟食供应服务（BMB）的1112人、保安服务（PKK）的454人，以及建筑和地方卫生服务（KBK）的452人。

广告

在招标结束后，采购组共收到20万7432份报价，即BMB为8万1870份、保安服务为6万3983份，而建筑和地方卫生服务（KBK）为6万1579份。

“这意味着在参与招标的20万7432家供应商中，只有0.4%或793家供应商成功赢得了793项招标，而这是因为参与招标的人数远高于招标项目的数量。”

卫生部强调，部长、秘书长、部长政治秘书以及采购部秘书并没有参与决策过程，并在采购过程中捍卫透明度、问责制和诚信原则，一如新政府的主张。