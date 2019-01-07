州政府反驳林冠英．“砂州没拖欠联邦贷款” 砂首长署今日发文指，砂政府在每年的财政预算案都提供充足的拨款数额，作为偿还联邦贷款之用途。实际上，提呈至国家财政理事会的国家总稽查司常年报告也显示，砂拉越是没有拖欠联邦贷款的州属之一。

（砂拉越‧古晋7日讯）针对财政部长林冠英发表砂拉越政府拖欠联邦政府贷款的言论，砂政府今日做出澄清。

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砂首长署今日发文指，砂政府在每年的财政预算案都提供充足的拨款数额，作为偿还联邦贷款之用途。实际上，提呈至国家财政理事会的国家总稽查司常年报告也显示，砂拉越是没有拖欠联邦贷款的州属之一。

文告说，根据联邦宪法，马来西亚各州向联邦政府寻求联邦资助的形式，无论是拨款或贷款，是属于一种正常程序。而有关资助形式，无论是拨款或贷款，必须基于项目的性质，譬如项目在未来是否带来收入（商业价值）。

“在砂拉越，联邦贷款用于资助各项在共同事务表（Concurrent List）所列出的项目，即包括水供、污水处理、工业、房屋及农业（主要是涉及油棕种植的农民）。”

文告称，联邦贷款发放的形式是依据州与联邦政府签署的合约内所规定的贷款偿还时间表而及时摊还。截至2018年12月31日，砂拉越获得的联邦贷款总额为23亿8000万令吉。