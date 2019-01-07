不影响足运前提下进行．国足严正实行归化计划 在去年杪的铃木杯东南亚足球赛，“马来虎”大马足球队的实力因归化球员苏玛烈的加入有所提升，苏玛烈无论是脚下技术、突破和分球能力都明显比大马球员来得优秀，而在他的帮助下，马来虎成功夺得亚军。

（吉隆坡7日讯）归化是得归化，但前提是不能影响大马足球运动的发展。

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在去年杪的铃木杯东南亚足球赛，“马来虎”大马足球队的实力因归化球员苏玛烈的加入有所提升，苏玛烈无论是脚下技术、突破和分球能力都明显比大马球员来得优秀，而在他的帮助下，马来虎成功夺得亚军。

在尝到归化球员带来的甜头后，大马未来肯定会继续归化的脚步，但大马足总秘书拉玛林甘表示，归化的前提是不能影响大马足球运动的发展。

他说：“我们不能像香港和新加坡那样，我们必须确保归化的工作不会阻碍大马足球运动的发展。要归化球员是得进行多方面的考量，我们必须考虑到在归化后所引起的连锁效应。”

去年12月，大马足总归化计划委员会主席拿督尤索夫透露，大马足总考虑引进前吉打中场克拉斯尼奇和吉隆坡前锋吉列尔梅作为归化球员。

3球员获国足青睐

27岁的克拉斯尼奇国籍为科索沃，他在2015及2018年效力吉打，目前在离队后仍未加入任何球队。至于32岁的吉列尔梅则来自巴西，他曾效力多家大马球会，在去年加盟吉隆坡，上阵43次攻入40球。

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另外，大马也考虑引进效力登嘉楼的30岁中场李塔克，他虽在英格兰出生，但祖母是大马人，因此并不列为归化球员，而是属于“后裔球员”的类别。

拉玛林甘表示，要引进以上3名球员还有许多工作要完成，但相信他们的加入会让国家队的威胁力提升。