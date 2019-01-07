丹斯里阿励贞德杯钩球赛．绝杀功臣缅怀祖母百感交集．国能挫登首夺冠 国家能源与登嘉楼在本届丹斯里阿励贞德杯的决赛展开交锋，最终国能惊险以2比1取胜。

杀功臣缅怀祖母百感交集国能挫登首夺冠丹斯里阿励贞德杯钩球赛国家能源队在本届丹斯里阿励贞德杯钩球赛决赛以2比1击败登嘉楼，成功首次夺冠，带走2万令吉的奖金。

（吉隆坡7日讯）虽然贡献绝杀助队捧起本届丹斯里阿励贞德杯的冠军，但阿基姆拉却高兴不起来，他仍沉浸在祖母去世的悲伤之中。

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国家能源与登嘉楼在本届丹斯里阿励贞德杯的决赛展开交锋，最终国能惊险以2比1取胜。

拥有10名国手助阵的国能在第46分钟由莫哈末萨菲克破门取得领先，但登嘉楼随后凭藉拉锡德扳平比分。

之后，登嘉楼获得点球，韩国球员张钟铉主罚，但射门被国能对手门将库玛尔扑出，而国能藉此展开快攻，在去年青奥会打入22球助大马摘金的阿基姆拉把握机会贡献绝杀。

这是国能历史首次赢得丹斯里阿励贞德杯冠军，带走2万令吉的奖金；而曾在2017年封王的登嘉楼则带走1万令吉的奖金。

由于祖母去世，阿基姆拉在周六时赶回瓜拉登嘉楼奔丧，并在星期日中午两点才抵达比赛场地。他在赛后谈到自己的心情时说：“我很开心能为球队贡献绝杀，首次拿下丹斯里阿励贞德杯，但同时我也为祖母在周六逝世感到难过。”