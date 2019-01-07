丹斯里阿励贞德杯钩球赛．绝杀功臣缅怀祖母百感交集．国能挫登首夺冠
2019-01-07 18:39
丹斯里阿励贞德杯钩球赛．绝杀功臣缅怀祖母百感交集．国能挫登首夺冠
国家能源与登嘉楼在本届丹斯里阿励贞德杯的决赛展开交锋，最终国能惊险以2比1取胜。
（吉隆坡7日讯）虽然贡献绝杀助队捧起本届丹斯里阿励贞德杯的冠军，但阿基姆拉却高兴不起来，他仍沉浸在祖母去世的悲伤之中。
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国家能源与登嘉楼在本届丹斯里阿励贞德杯的决赛展开交锋，最终国能惊险以2比1取胜。
拥有10名国手助阵的国能在第46分钟由莫哈末萨菲克破门取得领先，但登嘉楼随后凭藉拉锡德扳平比分。
之后，登嘉楼获得点球，韩国球员张钟铉主罚，但射门被国能对手门将库玛尔扑出，而国能藉此展开快攻，在去年青奥会打入22球助大马摘金的阿基姆拉把握机会贡献绝杀。
这是国能历史首次赢得丹斯里阿励贞德杯冠军，带走2万令吉的奖金；而曾在2017年封王的登嘉楼则带走1万令吉的奖金。
由于祖母去世，阿基姆拉在周六时赶回瓜拉登嘉楼奔丧，并在星期日中午两点才抵达比赛场地。他在赛后谈到自己的心情时说：“我很开心能为球队贡献绝杀，首次拿下丹斯里阿励贞德杯，但同时我也为祖母在周六逝世感到难过。”
文章来源：星洲日报／体育·2019.01.07
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