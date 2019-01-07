家藏可兰经副本被殴？ 中警遭抹黑打穆斯林 网传视频显示中国警察殴打一名维吾尔穆斯林，只因为后者家里藏有可兰经副本？假的！

名为Rabia Azhar推特用户上载视频指控一名中国新疆警察正在殴打一名穆斯林，只因为后者家里藏有可兰经副本；不过有关谎言很快遭到网民揭穿。

（雪兰莪‧八打灵再也7日讯）网传视频显示中国警察殴打一名维吾尔穆斯林，只因为后者家里藏有可兰经副本？假的！

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这实际上是印尼安全部队在2017年5月教训一名黑帮成员的视频，但却被别有居心者冒用作为抹黑中国新疆的低劣手法。

2018年12月31日下午，一个推特ID为“Rabia Azhar”的女子在推特发布一段视频，称“这是一名中国警察在殴打一名维吾尔穆斯林，只因为他家里藏有可兰经副本。请大家转发出去，让全世界知道中国新疆（原文写得是‘东突厥斯坦’）正在发生甚么。中国正在杀死所有穆斯林。请转发以曝光中国对待无辜穆斯林的恐怖行径。”

这段视频中显示，一名身穿迷彩服的男子正在殴打一名上身赤裸的男子，边上还有一个身穿深色制服头戴白色头盔的男子。帖子发布后，在推特上得到大量转发。

印尼视频与中国无关

不过有关推文的指控很快遭推翻，根据中国上海《观察者网》报道，一个推特ID为“艾尔肯”的俄罗斯卫星通讯社记者指出这是谣言，“造假！‘圣战’恐怖分子每隔几个月就会重发这则视频。但这段视频是2017年5月印尼安全部队教训一名被捉获的帮派成员；与中国无关，与穆斯林无关。”

很快，有网民在帖子下回复称，“中国警察不穿视频中左侧男子的那种制服。而且被打男子说的既不是维吾尔语也不是中文。”对此，艾尔肯答道，“这是一个自称‘日本黑帮’的印尼黑帮成员。”

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此外，这位网民还到原帖下留言质疑，“如果你了解中国，你就会知道没有一个中国警察的制服像视频左侧男子所穿的那样”，同时转发艾尔肯的帖子。艾尔肯也在原帖评论中发布了这段视频的原始新闻链接。

挑拨中与穆斯林国关系

随后，中国驻巴基斯坦大使馆外交官赵立坚公参也于1月3日连发两条推特澄清事实，强调这则视频与中国、穆斯林和可兰经无关。

“假新闻！说的不是中文，穿的也根本不是中国执法人员制服。这完全是针对中国的用心险恶的宣舆论战，试图挑拨中国和穆斯林国家的关系。中国根本没有‘东突厥斯坦’这个地方，只有恐怖分子和他们的同情者才会把新疆称为‘东突厥斯坦’。”

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几个小时后，赵立坚公参又发布第二条推特称，“假的！这个视频发生在印尼，是在教训一个黑帮成员。与中国、穆斯林、可兰经根本毫无关系。简直笑话！”

他还呼吁大家转发前一定要核实，“被这位女士愚弄了吗？要三思而后行。感谢艾尔肯找出了原视频出处。”

中国驻巴基斯坦大使馆外交官赵立坚公参发推特驳斥有关虚假指控，并呼吁网民不要受骗。