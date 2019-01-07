保龄球总会预算吃紧．大马弃战美国系列赛 近3年大马保龄球选手皆会前往美国集训1个月，期间他们将分别参与美国职业男子保龄球总会（PBA）和美国职业女子保龄球总会（PBA）巡回赛，当中冼丽莹与茜蒂莎菲雅曾于2017年各自夺下林肯公开赛与维奇托公开赛桂冠。

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）为开源节流，大马保龄球总会宣布，今年将不派遣球员参与于美国进行的系列赛。

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近3年大马保龄球选手皆会前往美国集训1个月，期间他们将分别参与美国职业男子保龄球总会（PBA）和美国职业女子保龄球总会（PBA）巡回赛，当中冼丽莹与茜蒂莎菲雅曾于2017年各自夺下林肯公开赛与维奇托公开赛桂冠。

不过，大马保龄球总会总秘书卓康耀日前表示，“在预算紧缩情况下，我们决定弃战美国职业男子保龄球总会（PBA）和美国职业女子保龄球总会（PBA）巡回赛。”

聚焦世锦亚锦东运会

卓康耀认为，这决定对大马保龄球队的备战并非重大打击，也不会影响球队在今年追求更远大的光荣。

今年大马保龄球队主要比赛任务将是于8月22至30日在美国拉斯维加斯举行的女子保龄球世锦赛、于10月20至30日在科威特比赛的亚洲保龄球锦标赛以及于11月30日至12月10日举办的2019年菲律宾东运会。

另外，卓康耀透露，大马保龄球总会已将3项欧洲保龄球巡回赛列入提案当中，并将于1月14日与国家体育理事会开会决议。

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该巡回赛分别为于3月16至24日在德国慕尼黑举行的布鲁斯维克欧洲挑战赛、于7月6至14日举行的圣马力诺公开赛和7月13至21日在德国举行的“梦想油道保龄球宫殿”

公开赛。卓康耀表示，在大部分球员仍在等待国家体育理事会的续约下，大马保龄球队预计将于下周恢复训练。