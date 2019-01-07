NBA．全民皆兵噬溜马．暴龙占据联盟龙头 此役面对强敌溜马，虽莱昂纳德背靠背缺战，但暴龙“全民皆兵”，最高分为得23分的鲍威尔，他带领替补群狂砍52分，远胜仅得27分的溜马替补，成为胜负关键。伤愈复出的罗利得12分8助攻，溜马则奥拉迪波21分最高。

（加拿大．多伦多7日讯）NBA星期日进行7场赛事，当中喜迎主将罗利回归的暴龙凭藉全队共8人得分上双下，最终主场以121比105击退溜马，并成功超越公鹿占据东部兼联盟龙头宝座。

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此役面对强敌溜马，虽莱昂纳德背靠背缺战，但暴龙“全民皆兵”，最高分为得23分的鲍威尔，他带领替补群狂砍52分，远胜仅得27分的溜马替补，成为胜负关键。伤愈复出的罗利得12分8助攻，溜马则奥拉迪波21分最高。

木狼大胜湖人却炒帅

另外，木狼以108比86取得主场对阵湖人的7连胜，同时湖人苦吞3连败，不过木狼管理层在赛后却作出炒帅决定，并由助理教练兼已故功勋名帅桑德斯之子莱恩暂代原任主帅锡伯杜的职务。

锡伯杜于2010至2015执教公牛期间曾率队连续5年挺进季后赛，并于2011年勇闯总决赛。他于2016年4月就任木狼主帅一职，上赛季率队时隔13个赛季再度打进季后赛，但主将巴特勒在本赛季前闹出满城风雨，最终离队，木狼至今也只以19胜21败位居西部第11，距离前8名2场胜差。

另一边厢，维斯布鲁克虽以22分15篮板13助攻取得“大三元”，但雷霆最终主场仍以98比116不敌共5人得分上双的术士，同时术士也结束了客场对雷霆9连败。

拉塞尔28分5助攻领衔全队5人上双，助篮网客场以117比100打败公牛；武切维奇狂砍16分24篮板8助攻魔术客场仍以96比106败于快艇。

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美国NBA篮球常规赛



7日赛程

底特律活塞对圣安东尼马刺

波士顿塞尔蒂人对布鲁克林篮网

休斯顿火箭对丹佛金块

密尔瓦基公鹿对犹他爵士

新奥尔良鹈鹕对墨菲斯灰熊

达拉斯独行侠对洛杉矶湖人

波特兰拓荒者对纽约人

沙加缅度国王对奥兰多魔术

5日成绩

丹佛金块 胜 查洛特黄蜂──123 比 110

底特律活塞 负 犹他爵士──105 比 110

费城76人 胜 达拉斯独行侠──106 比 100

克利夫兰骑士 负 新奥尔良鹈鹕──98 比 133

密尔瓦基公鹿 负 多伦多暴龙──116 比 123

圣安东尼马刺 胜 墨菲斯灰熊──108 比 88

波特兰拓荒者 胜 休斯顿火箭──110 比 101

沙加缅度国王 负 金州勇士──123 比 12