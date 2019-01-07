罪名比携带军火更重‧司机携对讲机入泰被捕 兼职旅行车司机在泰国境内被查获携带对讲机被捕，妻子表示没想到拥有对讲机的罪名比携带军火还重，必须通过网上筹款5万1000令吉保释丈夫。

西蒂说，阿迪因为在泰国拥对讲机而犯法，加上没持游客证及旅车没入境准证，所以需要5万1000令吉来保释。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打7日讯）兼职旅行车司机在泰国境内被查获携带对讲机被捕，妻子表示没想到拥有对讲机的罪名比携带军火还重，必须通过网上筹款5万1000令吉保释丈夫。

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旅巴司机旺莫哈末阿米鲁阿迪（22岁）于去年12月14日，从霹雳载7名旅客入境泰国。

在昔罗（Sadao）临检时，被泰方查获携带对讲机而遭逮捕。

妻子阿菲卡（22岁）说，丈夫是一名新手旅巴司机，不知道在泰国拥有对讲机属犯法。

妻众筹5万保释丈夫

她说，当时丈夫还以为只是轻罪，讵料罪名比携带军火更重。丈夫除了犯下携带对讲机罪名，还包括没有载游客准证及没有交通工具入境准证。

她说，丈夫的保释金总额为40万泰铢（约5万1000令吉），虽然丈夫的雇主有资助但仍不足，家人把金饰都当了，甚至需要透过社交媒体寻求公众协助，以凑足所需的保释金。

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“虽然筹获5万1000令吉保释金，但是还不够，因为我还需要至少1万令吉，作为带孩子回家的开销。”

阿迪的母亲西蒂朱柏达（48岁）说，她于12月27日在泰国纳塔威（Na Thawi）见到儿子，当时的儿子愁眉深锁且压力重重。

她说，阿迪也透过电话告知，或许会被扣留1至2年，但无论如何她们都会尽力把阿迪带回家。

对于筹获5万1000令吉，她感谢公众的援助。但是，律师费、盘川，以及被告知扣留的费用每天要50令吉等，都还需要公众的协助。