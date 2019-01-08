男友动粗女方销案·理由：我们要结婚 （亚庇7日讯）小情侣争风吃醋起争执，男方在抢夺女方手机时不慎抓伤女方，案件今日被带上推事庭，女方决定销案并出庭供证，给的理由是：双方家庭将安排他俩结婚。

（亚庇7日讯）小情侣争风吃醋起争执，男方在抢夺女方手机时不慎抓伤女方，案件今日被带上推事庭，女方决定销案并出庭供证，给的理由是：双方家庭将安排他俩结婚。

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年仅17岁的女事主今日在推事庭上供证时说，被告哈山纳因她和另一名男子通讯往来而大吃飞醋，要求女方交出手机，但女方不肯，双方起了争执，男方在抢夺手机时抓伤女方，令她愤而报警。

答案令人啼笑皆非

主控官林瑞明今日在推事庭作出提控后告诉推事阿菲克阿古斯，女事主欲撤销此案。他随即盘问女事主销案原因，女事主说，双方家长已决定让他俩结婚。

女事主的答案弄得在场的人啼笑皆非，主控官还再三询问女事主，是否知道销案意味著什么，以及“万一男方在销案后，不遵守诺言，不肯娶她”，女方都点头表示明白，也认为“就算男方不娶她，她也要销案”。

销案不代表被告无罪

推事随后表示，纵使女方销案也不代表被告无罪。推事择定案件2月11日过堂，待检察司署指示是否继续提控被告。