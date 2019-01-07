印裔医务员宿舍猝死案‧高庭：体内有2止痛药成分‧死因无法确定列悬案 印裔医务人员9年前宿舍猝死案，随着高庭批准家属二度开棺验尸后，因第二次剖验结果发现死者身上存有两种止痛药成份（主要给产妇分娩时用），让案件更扑朔迷离。

维斯瓦南登（左起）向大马人民之声代表罗贵玲和安东尼讲解判决。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打7日讯）印裔医务人员9年前宿舍猝死案，随着高庭批准家属二度开棺验尸后，因第二次剖验结果发现死者身上存有两种止痛药成份（主要给产妇分娩时用），让案件更扑朔迷离。

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对此，米都第二地庭法官慕达查迪今日在庭上代读负责审理此案的法官阿兹曼最终判词时说，法庭在研究庭上所提出的论点后，无法确定死者真正死因，因此将此案列为“存疑判决”或“悬案”（Open Verdict）。

来自吉隆坡的塞巴斯迪安佐瑟（30岁）生前在浮罗交怡瓜镇政府诊所任职。

他于2010年11月15日傍晚被弟弟安东尼发现卧尸宿舍饭厅。

家属因不满当局不专业处理第一次的解剖工作和警方调查的程序，入禀吉隆坡法庭提出民事诉讼，把大马政府、卫生部、大马皇家警察和负责首次剖验工作的医生列为答辩人，向他们索取赔偿。

家属：可当诉讼案呈堂证供

家属满意今天的判决，并指可作为诉讼案的呈堂证供。

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家属代表律师维斯瓦南登说，死者第一次的剖验报告，死因列为“不详”，且警方只以普通猝死角度调查，这让家属难以接受和不满。

他说，在第二次开棺剖验时，报告发现死者体内含有派替定（Pethidine）和曲马多（Tramadol）药物成份。这2种药物只在医院供应，一般给予女性分娩时注射止痛。

他说，这药物成份并没列明在第一次的剖验报告。

他补充，此案在法庭审理过程中，发现此案处理方式错漏百出，包括查案官当时没向死者同事和邻居录取口供、没查明宿舍钥匙不见的疑问、剖验程序由普通医生负责，且过程也没依据程序处理等等。

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他说，地庭宣判第二次开棺验尸为“悬案”，相信有利于家属提出的诉讼案，而有关诉讼案将于今年6月21日至22日开审。

他说，家属皆认为，如果有关当局当初认真和遵照合规程序进行解剖和调查此案，家人也不会要求第二次解剖，这主要是要还死者一个公道。

安东尼今日也到场听审，大马人民之声人权组织的两名成员也到场听审。