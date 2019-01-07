ABL．篮板遭爆+集中力不足．猛龙做不好细节吞败 昨天（6日），主场作战的西港马来西亚猛龙在东南亚篮球联赛（ABL）以78比89输给香港东方，让后者喜获3连胜。

228公分高的德瓜拉（右）对猛龙球员而言就如一座难以逾越的高山，这名马耳他巨人全场抢下9个进攻篮板，为东方队提供了多次的第2波攻势。（图：法新社）

（吉隆坡7日讯）细节足以改变命运，猛龙球员无法集中注意力打完40分钟，让香港东方抢下太多进攻篮板、抢到太多第二进攻机会，最终惜败这支前冠军队。

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昨天（6日），主场作战的西港马来西亚猛龙在东南亚篮球联赛（ABL）以78比89输给香港东方，让后者喜获3连胜。

数据统计，东方全员抢下16个进攻篮板，其中身高7尺6吋的马耳他巨人德瓜拉就贡献了9个。赛后，猛龙主教练珀尔曼受访时提到这点，他表示：“德瓜拉的进攻篮板帮助他们得到太多第二次进攻机会，如果我们可以限制其进攻篮板，我们有机会赢得比赛。”

珀尔曼：防守不佳成胜负关键

另外，猛龙在第三节后半段崩盘是被逆转的关键所在。本节剩下4分29秒时，猛龙仍以56比52领先，不过随后东方打出一波12比2扭转乾坤，外线手感不好的猛龙“再也回不来”。

然而，珀尔曼不认为球员们在当时经已感到疲倦，而是专注力下降作怪，这名澳洲籍主帅说：“我们还是一支年轻的球队，在成长中。细节改变了比赛，除了让德瓜拉轻松补进之外，我们无法在40分钟内保持专心。关键在于防守，他们得到太多进攻篮板与第二进攻机会。不过在进攻端，我想我们做得挺好的，找到空档只是投不进。”

积分榜上，猛龙以2胜3负的战绩排名第7，本周三将会继续在主场迎战卫冕冠军菲律宾火焰。

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2018/19赛季东南亚篮球联赛

6日成绩

西港马来西亚猛龙 负 香港东方──78比89

台湾宝岛梦想家 负 新加坡腾飞之狮──80比88

越南西贡热火 胜 泰国莫诺吸血鬼──101比82

菲律宾火焰 胜 珠海战狼──105比95