不知是否在沙发生·野生动物局查来源 （亚庇7日讯）在社交媒体广为流传和引起热烈讨论的游客虐待海龟照片，来源仍然不明。

在社交媒体广为流传的游客虐待海龟照片，来源仍然不明，州野生动物局也未能确定是否发生在沙巴。

（亚庇7日讯）在社交媒体广为流传和引起热烈讨论的游客虐待海龟照片，来源仍然不明。

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沙巴野生动物局总监奥古斯丁今日受询时透露，当局人员都有参与查找照片的来源，以及调查是否发生在沙巴。

“目前为止，我们没有收到任何人提供资料，无论是事发地点、时间或涉及者，暂时都还不知道。”

事缘昨天开始，社交媒体广泛流传一张海龟被捉上船遭游客虐待的照片。

照片中可看到近10名疑是亚洲国家游客身穿救生衣，包围著一只海龟，一名孩童整个人骑坐在海龟背上，另有一个成人用脚踩著龟背。

游客恶行被骂翻

有关照片被本地网民和旅游业界骂翻，不少人更呼吁知情者提供资料，以揪出不负责任的船家和导游。

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当中有网民认为，根据照片中的乘客船只座椅设计，似乎有别于沙巴的观光船只，事发地点可能不在沙巴。

奥古斯丁指出，州野生动物局出动各执法单位、非政府组织和旅行业者参与调查工作，但目前还没有获得任何信息。

他也提醒旅游业者以及在沙巴观光的游客，必须爱护动植物，并遵守规则。

刘静芝：彻查骑龟事件

“来沙巴玩须守法”

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州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝今日表示，州政府欢迎游客到访沙巴，享受沙巴的风土人情，但必须尊重沙巴的法令和条例。

刘静芝强调，日前在社交媒体疯传的“游客骑海龟”相片案件，是难以接受的，当局会竭尽所能展开调查，揪出涉及者。

她不清楚相片船上的成人游客是否知晓他们的行为已触犯沙巴的法令，但沙巴野生动物局会就此事展开详细的调查，包括调查船主、导游和旅行社是否涉及。

“我们欢迎游客到访沙巴，但是我们也期待游客能尊重我们的法令，海龟是完全受保护的动物……这（骑海龟的行为）是无法接受的，他们形同虐待动物。”

刘静芝今日为亚庇亚庇州选区社区发展领袖办事处主持开幕礼后，受询有关沙巴野生动物局就日前疯传的“游客骑海龟”事件调查进展时，向记者这么表示。

她也指出，州政府会待沙巴野生动物局完成调查后，才决定下一步行动。

私人景点收费贵？

此外，针对有民众投诉孟加达可可山一个新开的私人旅游景点收费昂贵，刘静芝指其部门及沙巴旅游局对此事不知情，目前也未接到相关投诉。

她说，若民众或游客有任何投诉，可向相关部门提出，好让相关部门能处理和跟进。

至于民众投诉指该私人景点征收昂贵入场费，刘静芝指基于该地点为私人土地，若民众认为入场费昂贵，可选择不去。

野生动物局务必查

FOSTER吁肇事者自首

针对游客骑海龟事件，海龟之友教育及研究机构（FOSTER）呼吁肇祸者自首认错，让事件得到妥当处理。

海龟之友教育及研究机构主席于国坚认为，肇事的旅游业者或潜水长有必要主动现身，承认在此事件中犯错。

于国坚也促请州野生动物局认真调查此事。

他今日发文告指出，此事件显示出有必要提高人们保护海龟的意识，以防类似事故再次发生。

他表示从此事件中，也看出许多人相当关心海龟，且了解保护野生动物的重要性。

巴兰海边 下月净滩

为了鼓励人们参与海龟保育计划，于国坚表示瓦莱海龟保育公园（Walai Penyu）将于下个月在里巴兰海边举办第4届海滩清洁活动，正在寻找赞助。

他解释，赞助方式是每个月付出100令吉，让村民协助清理海滩；而海龟之友教育及研究机构将在海滩竖立写上赞助人名字的牌子。

他强调，确保海滩安全和干净，才能让海龟安心游上岸产卵。