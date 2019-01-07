截查车辆 警被刺伤‧印尼嫌犯逃跑被撞落网 一名警员昨晚截查一辆可疑轿车时，遭车内心虚的印尼男子持螺丝起子攻击，导致右手肘受伤；嫌犯在逃跑时遭一辆轿车撞及，膝盖骨折落网。

（吉隆坡7日讯）一名警员昨晚截查一辆可疑轿车时，遭车内心虚的印尼男子持螺丝起子攻击，导致右手肘受伤；嫌犯在逃跑时遭一辆轿车撞及，膝盖骨折落网。

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受轻伤的莫哈末弗兹一巡伍长于昨晚10时许，在宾在路（Jalan Binjai）进行防范罪案巡逻时遇袭。

金马警区主任沙哈鲁丁助理总监指出，行动中心于昨晚10时20分接获受伤警员的投报，指他在上述地点拦截一辆有2名印尼男子共乘的轿车时，发现车内有干案工具后，遭到其中一名男子以螺丝起子攻击，右手肘被刺伤。

“2人见形迹败露，拒捕并且企图逃跑，其中一人更攻击警员。”

他说，袭警嫌犯（25岁）随即逃跑至敦拉萨路时，遭一辆经过的轿车撞倒导致膝盖骨折，其同党（45岁）则被其他在场警员逮捕。

“受伤的嫌犯和警员过后被送到医院疗伤。”