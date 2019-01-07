病愈后首返球场训练．李宗伟朝气蓬勃

李宗伟时隔半年第一次回到国家羽球学院进行球场训练，他开心背着球包到达大马羽总。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）3届奥运会银牌得主李宗伟今天正式回到球场进行训练了！

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今早8时20分，36岁的宗伟背着球包来到国家羽球学院球场，进行他病愈后的第一次球场训练。

这是宗伟自去年7月突然发现罹患初期鼻癌后，时隔半年首次握拍进行有球训练。

医生叮咛勿操之过急

虽然宗伟病愈后，在去年12月圣诞假期前往台湾复诊时获得医生的好消息，亮绿灯让他恢复训练，但医生仍建议他不能操之过急，还未能马上全面恢复激烈运动。

所以，宗伟今天只进行轻微的场上训练，约一个多小时后，他就到健身房继续进行力量训练，直至约12时才休息接受按摩放松肌肉。

而其实早在上周五，宗伟已悄悄回羽总进行健身房训练，提前感受训练的情况。

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由于羽总在星期一并不允许媒体进入球场拍摄（只在周二、周五开放给媒体入场），所以宗伟第一天在球场上训练的英姿没有曝光。

笑言球场好像变大了

宗伟结束训练回家之前，接受了久候媒体的访问，分享他第一天场上训练的情况：“我今天只是进行轻微训练，因为医生表示，我目前只能进行以前训练强度的30%，我要慢慢来，不能着急。”

宗伟还开玩笑表示：“今天训练的一切感觉很好，只是多个月没有打球，羽球场好像大了一点，这很正常。我需要多一点时间来慢慢恢复状态。”

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对于接下来的训练计划，宗伟表示：“我现在还不能进行一整天的高强度训练，所以我会暂时只练半天。我明天会休息，一周大约会训练3至4天而已，因为我已很久没有训练，今天训练结束后，肯定会肌肉酸痛，所以会先练一天休息一天。”

先将更多时间放在健身

“我今天也有进行健身房的力量训练，因为我在生病时身体消瘦，流失了肌肉，所以接下来几个月，我会更专注在健身房锻炼肌肉和力量。”

“我已和国羽男单教练叶橙旺、男单主教练米士本讨论要把更多训练时间放在健身房。我必须先恢复我的体能和力量，我的技术还在，现在体能和力量更重要。我也必须加强我的肌肉以避免容易受伤。”

李宗伟在完成球场训练后，又继续到健身房进行体能训练。（图：马新社）

多名战友已退出国羽

宗伟：感受有些不同

已6个月没有回到羽总训练的宗伟，也感受到国家队近来的变化，好几位曾经一起作战的队友包括男双吴蔚升与陈蔚强、混双陈炳顺与吴柳莹和女双温可微都已退出了国家队。

宗伟说：“我已多个月没有回来，第一天的场上训练的感受很不一样。我希望我这一次恢复场上训练，也能给国家队带来动力。我算是国家队的老将了，今天有很多武吉加里尔体校的男单在场一起训练，我希望能分享我的经验给年轻球员，给他们带来信心。”

日本男单世界第一桃田贤斗去年在羽坛叱咤风云，他也很期待能和宗伟再交手。对此宗伟说：“我上次和他交手是印尼超级1000赛，之后我就病了，接受治疗，我现在最重要的是健康，慢慢回到球场。”