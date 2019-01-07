【暖势力】2组织提供职业培训·助也门难民改变生活 也门境内，以沙地阿拉伯为首的联军持续攻击反政府胡塞武装组织，战争引发严重的人道危机，导致逾800万人面临饥荒，至今战火依然绵延不息。

阿德莫哈末巴米和太太诺安阿尔赫薇参观筹款摊位。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）烽火无情，为满足私欲尸横遍野；人间有情，播爱的种子遍地开花。

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也门境内，以沙地阿拉伯为首的联军持续攻击反政府胡塞武装组织，战争引发严重的人道危机，导致逾800万人面临饥荒，至今战火依然绵延不息。

大马国内，以里亚海恩也门援助组织（Ryaheen Al-Yemen Initiative，RYI）为首的团体，心系受战乱所困的西南亚难民，遂与马来西亚救济机构（MRA）举办慈善活动和职业培训计划，以协助逃到本地的也门家庭，重新展开生活。

2015年至今8.5万儿童病饿死

国际儿童慈善机构救助儿童会去年11月发布一则影片，揭露也门自2015年爆发内战以来，预计已有约8万5000名5岁以下的儿童死于饥饿或疾病。

《美联社》报道，影片中的10岁孩童加齐体重仅有8公斤，躺在也门政府控制的第3大城塔伊兹的穆哈法医院病床上，奄奄一息。

由于饥饿且太虚弱，加齐无法移动甚至是大哭，只能努力睁开眼睛，竭力地呼吸着。

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痛失亲人的7岁孤儿布赛娜接受《法新社》访问时，表达对战火停息和回归和平的渴望。

10岁的加齐体重仅有8公斤，由于饥饿且太虚弱，他甚至无法移动或是大哭。（图：美联社）

“我想上学和成为医生，我希望战争停止！”

报道刊登她在治疗时用手指撑开肿胀的眼睛，观望四周的照片，震撼全球，让其成为也门内战的象征人物。

大马救济机构筹款总监莎丽花在一场慈善午宴的致词中，提及也门孩童饱受战争折磨时，忍不住当场落泪。

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“真主阿拉，请保佑这些无辜的人和孩子，一起平安渡过这场灾难。”

因战乱成为孤儿的布赛娜在治疗时用手指撑开眼睛张望的照片，震撼全球，让她成为也门内战的象征人物。（图：法新社）

驻马大使夫人：致力助授人以渔

里亚海恩也门援助机构主席兼也门驻马大使阿德莫哈末巴米的夫人诺安阿尔赫薇说，他们将在我国慈善家的赞助下，为流离失所的也门人民开办职业培训计划。

“华人古语有云：授人以鱼，不如授人以渔，我们会致力支持并帮助本地也门家庭，通过职业培训计划，靠自己的双手改变生活。”

她也指出，该机构也会尽最大的能力为也门妇女提供机会，让她们有机会开创自己的事业。

另外，里亚海恩也门援助机构也在活动中透过设立摊位售卖物品，筹募善款帮助也门难民。