议员服务中心无开放申请援金．勿再流传不实讯息 行动党联邦直辖区的5个国会议员服务中心代表联合反驳在社交媒体上流传，声称乐龄人士可前往任何希盟的服务中心申请3项惠民政策的不实讯息，并呼吁大众停止转发。

行动党联邦直辖区国会议员服务中心联合驳斥社交媒体上流传申请惠民政策的不实讯息。左起为赖俊权、郑鸿杰、游佳豪、蔡珍莉及蓝诗琳。（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）行动党联邦直辖区的5个国会议员服务中心代表联合反驳在社交媒体上流传，声称乐龄人士可前往任何希盟的服务中心申请3项惠民政策的不实讯息，并呼吁大众停止转发。

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据了解，自一周前开始流传的不实讯息内容是呼吁所有乐龄人士，可从1月1日起的一星期内，前往任何希望联盟的服务中心登记申请免费医药卡、长者2500令吉的帛金及100令吉的新年红包，以致每天每间服务中心有200至300人的询问，这5间服务中心则每天有逾千人的询问。

行动党直辖区公共投诉局主任游佳豪、士布爹国会议员服务中心主任蓝诗琳、蕉赖国会议员服务中心主任蔡珍莉、武吉免登国会议员服务中心主任郑鸿杰及泗岩沫国会议员服务中心主任赖俊权今早联合召开新闻发布会，澄清该则不实的传言。

游佳豪指出，在过去一周，行动党联邦直辖区5个国会议员的服务中心都接获选民以致电、上门、在社交网页留言、电邮等方式询问上述惠民政策。

他表示，该讯息存在误导性，内容也没有清楚阐明，以致对各服务中心的职员及志工造成不便，甚至有党员因不了解而误以为真。

“之所以这么多人上门涌入服务中心，是因为讯息中强调只有一周的申请期限，因此赶往各服务中心登记。”

他说，其服务中心的脸书专业收到逾百个询问，他们需要花许多时间解释。

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他呼吁民众停止转发这些误导性的讯息；尽管有好的政策或消息，在证实前都不要转发给其他人。

他也说，由于这不是散播种族仇恨或敏感课题，只是误导性讯息，并没有制造社会恐慌，因此没有针对此事采取进一步的举报行动。

蓝诗琳：忙于澄清谣言

蓝诗琳表示，从1月2日开始就接获许多奇怪的询问，开始时不以为然，以为是混淆雪州与吉隆坡的政策，作出如常解释。

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“陆续接获多人转发该则不实讯息，而且向上门申请的年长者澄清后，他们会感到沮丧及不满。”

她说，尽管该服务中心设有3条电话线，但不断占线，导致他们一小时内接获30至40通电话；一天内会有50至60人上门，在午休时间电话还是响个不停。

她指出，雪州政府给予在吉隆坡居住，但在雪州出生的子民的唯一一项福利，就是可在往生后获得2500令吉抚恤金的雪州乐龄亲善基金，其他的健康关怀计划医药卡或新年的“走，去购物”购物券仅限雪州选民。

她表示，尽管有好心人从其服务中心了解详情后，在上星期三开始广传称该惠民政策只限给雪州出生者的另一则讯息，任何询问可联络其服务中心号码，但由于没有注明该联络号码属于其服务中心，加剧该服务中心的电话询问，包括从其他地区及州属拨来的电话。

她也说，各服务中心都有日常繁忙的职务，包括接获一般的选民投诉，但在过去一个星期内不断对此不实讯息作出澄清，耽误其他服务工作。

蔡珍莉：讯息存误导性

蔡珍莉指出，该则讯息存在误导性，因此呼吁大众停止转发及散播这项误导性的讯息。

她说，讯息中所有惠民政策的名称皆错误，就如讯息中的长者医药卡，在雪州应是健康关怀计划（Skim Peduli Sihat），2500令吉的“白金”（Platinum）应是雪州乐龄亲善基金（SMUE），100令吉的新年红包应是“走，去购物”（Jom Shopping）的购物券，但所有惠民政策皆有特定条件。

“这些惠民政策必须前往雪州国州议员服务中心申请，他们有一定的系统，但吉隆坡区国会议员服务中心是没有这项系统，而不是我们要推卸不协助选民申请或为难选民。”

她补充，就连在午休时，仍有许多民众在服务中心外排队，已经到达非常严重的负面影响。

她说，由于其选区在吉隆坡及雪州的交界处，因此有许多选民混淆，不停有人上门及致电，加剧服务中心职员的工作。

郑鸿杰：有心人散播假消息

郑鸿杰表示，相信是有心人士故意散播此假消息，而大部份雪州子民都已经知晓这些从2008年开始陆续实行的政策。

赖俊权：生活援助金28日发放

赖俊权指出，另一项许多民众询问的政策就是已取代原为“一马援助金”（BR1M）的“生活援助金”（Bantuan Sara Hidup）。

他表示，根据财政部的通知，生活援助金将根据往年的名单，在1月28日发放；之前的申请者无需重新登记，但2月份的生活援助金，还未收到最新的通知及准则，希望民众耐心的等待通知。