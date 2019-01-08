从老越运入沙·4万包私烟藏草丛 （亚庇7日讯）由陆路运入沙巴，4万2000包漏税香烟藏沿海草丛被沙巴水警起获。

沙巴水警突击队与亚庇水警联手出击，起获从邻州运入的4万2000包私烟。左为沙巴水警部队指挥官巴泽利。

（亚庇7日讯）由陆路运入沙巴，4万2000包漏税香烟藏沿海草丛被沙巴水警起获。

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沙巴水警部队指挥官莫哈末巴泽利表示，情报组掌握消息后，沙巴水警突击队连同亚庇水警在京那律沿岸地区进行侦察，于昨晚10时15分在京那律河口岸边草丛间发现大批香烟。

他说，这批漏税香烟共有4种牌子，分别装在多个黑色塑料袋和纸箱内，总数量达4万2000包。

巴泽利说，情报指出，走私分子是用私人车辆，把私烟分批运到上述藏烟处，而且相信是通过陆路从老越运入沙巴，准备混入吧巴及亚庇一带市场。

“我们相信藏烟地点是这帮走私犯的下货点和转货点。相信是因为海上执法严密，加上这个地点滩浅多石，所以这帮人没有使用水路。”

他指出，这批私烟价值约54万3920令吉，目前已押往亚庇水警总部。此案将在1967年关税法令第135（1）（d）（私藏或拥有未经关税局批准的烟酒）条文下，展开调查。