【暖势力】英大学治心理创伤·授性奴职场技能重生 英国巴恩斯利北方大学学院庇护性奴役受害者，为有关受害者提供住宿、三餐饮食和英语学习课程，以治疗他们的心理创伤重获新生。

（巴恩斯利7日讯）英国巴恩斯利北方大学学院庇护性奴役受害者，为有关受害者提供住宿、三餐饮食和英语学习课程，以治疗他们的心理创伤重获新生。

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该课程是在汤森路透基金会的资助下成立，为性奴役受害者提供每周3天免费学习的课程，命名为“自由思考项目”（The Free Thinking Project），旨在让性奴役者摆脱旧时束缚，并有效地学习职场技能以规划未来生活，其内容包括电脑技术、视频录影制作和英语。

根据路透社的报道，该学院也提供心理辅导的安全屋，让性奴役受害者远离现实恐惧和治疗心理创伤。

该学院目前已在6月落实为期10周的学习课程，每周12名性奴役受害者，分别来自巴西、冈比亚和斯里兰卡乘搭巴士到该学院上课。

其中一名来自巴基斯坦女孩的姗妮（25岁）受访时说，“曾遭到性奴役的对待，该学院让我重拾信心是唯一的避难所，如果没有这些课程，我会感到无助，最后可能想不开而自尽”。