桥梁断裂迟迟未修复．6区居民促速动工保安全 瓜雪衔接兰斗班让路的断裂桥梁修复工作迟迟未展开，周遭6个地区的居民急促当局尽快展开修复工作，以解决当地居民的不便，并保障桥梁使用者的生命安全！

雪州公共工程局证实，损坏的桥梁目前仍可让脚踏车及摩哆车骑士安全通行。（图：星洲日报）

焦点社区：瓜雪衔接兰斗班让路

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（雪兰莪．瓜雪6日讯）瓜雪衔接兰斗班让路的断裂桥梁修复工作迟迟未展开，周遭6个地区的居民急促当局尽快展开修复工作，以解决当地居民的不便，并保障桥梁使用者的生命安全！

瓜雪衔接兰斗班让路和八丁燕带的桥梁是于去年10月杪因出现地陷而部份断裂，导致该路段目前暂时只能让路人、脚踏车及摩哆车骑士通行。

上述6个地区的居民分别来自甘榜兰斗班让、甘榜八丁燕带、甘榜双溪丁宜、武吉米亚（Bukit Minyak）园丘、美丽（Mary）园丘及尼格甲德（Nigel Garder）园丘。

根据《马新社》报道，甘榜兰斗班让村长诺丁指出，该桥梁衔接上述6个地区，可为当地5000名居民缩短7公里的路程。

当局仅安装临时设备

他说，他们已于去年10月杪做出投诉，惟当局只是前来安装临时设备，让摩哆车通行而不是前来展开修复桥梁的工作。

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“据所接获的消息指出，桥梁需要耗时6个月修复，但至今我们依然未见有任何修复的工作展开。”

居民：盼当局速全面修桥

甘榜八丁燕带居民莫哈末阿兹拉指出，该桥梁已有40年之久，是当地主要的川行通道，平日有超过300人使用该桥梁进出，尤其是学生。

他指出，虽然当局声称断裂的桥梁依然安全使用，惟他们担心近日桥下的河流川流极速的现象会加剧桥梁的毁坏层度。

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“尽管当局已在桥梁安装临时设备，让路人、脚踏车及摩哆车川行，惟上周起可见断裂的部份日益严重。因此，我们希望当局能尽快全面修复桥梁。”

山苏：摩哆脚踏车可安全通行

瓜雪县灾难委员会主席山苏指出，雪州公共工程局证实有关桥梁目前可让摩哆车及脚踏车安全通行。

他表示，修复桥梁的工作将会尽快展开；而让轿车川行的新桥项目梁已获州政府批准，不久后亦会开始兴建。