接警告信28天内未移走·市会拟直接拍卖废车 （山打根7日讯）市议会执法组主任赛林促请市议会拟定新规，以有效解决根区废车问题，包括规定只要警告信期限一过，执法组可拍卖有关废车。

（山打根7日讯）市议会执法组主任赛林促请市议会拟定新规，以有效解决根区废车问题，包括规定只要警告信期限一过，执法组可拍卖有关。

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他解释，执法组将向废车车主发出警告信，并提供28天宽容期限，若车主未在期限内将废车拖走，执法组将不再派员吊走废车，而是直接拍卖，以减少市议会开支。

“我希望上述建议获得市议会接纳并实行，同时促请众市议员拟出一套既简易且更有效的方法，解决根区废车问题。”

赛林今早偕同多名市议会执法人员及市议员前往3哩，视察放置废车的专用地点后受访时，如此表示。

53废车未移走

赛林披露，根据去年截至12月31日的数据显示，多达213辆废车车主接获警告信，其中160辆已被移走。剩下的53辆废车未移走的原因包括车主正另寻空地以放置弃车，以及当局完全联络不上车主。

他说，吊走废车需要一笔费用，加上市议会没有吊车，唯有出钱予3间指定车行帮忙拖车，暂且将废车拖到车行工厂附近放置。

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赛林指出，相关费用将由执法组向车主征收，吊车费是依路程计算，最高可达400令吉，靠近市区一带则收费约300令吉，目前3哩共放置12辆废车，该组已向其中两名车主追讨吊车费。

恐引发卫生问题

另一方面，市议员塔仁孙尼表示，废置路边的废车会引发卫生及健康问题，包括废车内堆置的垃圾会造成蚊虫滋生。

他透露，他早前已与其他市议员开会讨论，并了解到吊走废车费用高，他也支持原地拍卖弃车的建议，以减少市议会开支。

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在场者包括市议员陈锡鸿及谢智安。