敦马：被指是马来人敌人不实．“火箭提议我掌希盟任相” 首相敦马哈迪说，虽然巫统指行动党是马来人的敌人，但是在第14届全国大选前，是行动党建议他当希盟主席，也是行动党提议他成为未来首相的人选。

马哈迪（坐者右三）和妻子敦茜蒂哈斯玛（右二）与登嘉楼土团党成员合照。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼7日讯）首相敦马哈迪说，虽然巫统指行动党是马来人的敌人，但是在第14届全国大选前，是行动党建议他当希盟主席，也是行动党提议他成为未来首相的人选。

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他说，当时的行动党极力游说其他政党支持他，以及未来政府的各职位安排。

也提议退位后安华接班

“同时，也是行动党提出，我退位后由公正党主席拿督斯里安华接班。这一切都来自行动党！”

他今日出席瓜拉登嘉楼为登州土团党党所开幕，在活动上如是表示。出席的土团党党员对马哈迪的一番谈话以大力鼓掌回应。

马哈迪在会上询问党员，如果他是行动党的敌人，为何行动党会选择他？

“因为他们也知道，前朝政府必须被推翻，（前首相）拿督斯里纳吉所造成的破坏，远比当时反对党之间的摩擦更大。”

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他说，大选前因为所有当时的反对党团结一致，所以击败了国阵，赢得大选及联邦政府的政权。

“我们要运用策略和计算，才能取得成功，否则的话，单单靠土团党13个国会议席是不可能夺取政权的。

“相反地，如果我们一味以个人的情绪、个人的愿望做事，我们是不可能成功的。”

马哈迪（右二）接受大会赠送的纪念品，右一为土团党登州主席拉查里。（图：星洲日报）

不能排斥马来人入土团

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他在致词时谈及土团党接纳巫统退党领袖的课题说，土团党是马来政党，巫统忘了初衷、遭选民唾弃，因此土团党接受巫统退党领袖。

“虽然有人因此感到不安，但是我们不能排斥他们，因为他们是马来人。无论如何，我们不接受巫统的文化。

他补充，接受巫统退党的党员也可以增加土团党党员人数。

“土团党是一个成立只有区区2年的政党，我们需要设法变得强大。”

属马来政党

土团以巫裔问题为主

另一方面，马哈迪在新闻发布会上说，行动党从接纳土团党成为盟党开始，就很清楚知道土团党是一个马来政党，作为一个马来政党，土团党理所当然一切以马来人的问题为主。

他说，但是土团党也考虑到其他盟党的问题，该党并没有强求会损害盟党利益的东西。

“我们要求的是重视马来人的问题，尤其是马来人贫穷问题。这是不应该发生的事，我们要找出原因，进行改变，让马来人也分享国家发展的财富。”