土地纠纷上诉无门·蒂奴沙1村居民求助 （山打根7日讯）困扰蒂奴沙一村居民已久的土地纠纷至今仍悬而未决，居民今日举牌抗议，希望州政府介入此事，寻求解决方案。





蒂奴沙一村居民举牌，要求政府介入困扰他们已久的土地纠纷。

（山打根7日讯）困扰蒂奴沙一村居民已久的土地纠纷至今仍悬而未决，居民今日举牌抗议，希望州政府介入此事，寻求解决方案。

广告

传统签约方式交易

据了解，居民此前是向居住在当地数十年的卡丁（81岁）以2000至3000令吉不等的价格购买部分土地建设屋子居住，并以简单及没有任何法律效应的传统签约方式，进行土地交易。

由于卡丁是文盲，虽他并没见过该土地的地契，但他自1938年出生至今一直与家人住在该土地上，从未离开，使他误以为该土地是其母亲所有。

事实上，该土地早在1961年已成了私人地，而现任地主在2000年期间向居民声称拥有地契，并申请庭令驱逐居民，令居民备受困扰。

上述纠纷自2000年发生后一直进行司法审讯，间中虽有多名议员及律师协助，但最终仍以败诉告终。

沙巴恩雷康籍福利公会主席三苏丁巴克向媒体表示，居民多年前曾多次向地主要求会面及商讨，希望以市价购得相关土地。但地主不仅拒绝，甚至不曾与居民会面，导致僵局出现。

广告

向政府讨地无文

蒂奴沙一村的居民曾在去年7月期间要求州政府考虑批准一片新的土地给居民另建家园或以市价购买该土地，让居民继续在原址居住，但此要求并未获得回应。

他说，随着去年8月7日在亚庇上诉失败，目前他们已无法再度上诉。而居民在去年12月27日收到法庭谕令，需于今日搬离上址，否则将作出拆除工作。

在上诉无门的情况下，居民今早在非政府组织成立的沙巴恩雷康籍福利公会协助下，举行抗议活动。

广告

虽然截至下午3时，仍未有任何单位前来进行拆除工作，但居民皆非常担忧。

也是居民的三苏丁巴克强调，居民无意侵占他人土地，只是长期住在该片土地上，已将该处视为他们的家园，希望州政府能介入并帮助他们。