敦马：属科学及工艺语言．勿因政治否定英文教学 首相敦马哈迪说，不要为了政治利益而否定政府强化英文教学的政策。

（瓜拉尼鲁斯7日讯）首相敦马哈迪说，不要为了政治利益而否定政府强化英文教学的政策。

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他说，英文是科学及工艺语言，国民掌握英文就可以通过英文学习科学和工艺，但是不会因为掌握了英文而马来人变成非马来人、华人也变成非华人。

“政府修改学校课程，教导真正的宗教教育，强化英文，科学及工艺的掌握，这样我们就可以跟世界平起平坐。”

大马人须至少掌握双语

他于今日在登嘉楼会见1000名教育工作者时说，我国人民必须至少掌握2种语言，一是马来文和母语，另一是英语。

他说，政府通过教育政策确保国民掌握知识，并通过知识发展国家。

他也提醒教育工作者继续发挥作用，协助政府培育能掌握讲英语的新生代。

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他表示，教师的角色对于塑造和决定未来我国公民的“类型”非常重要，政府也非常重视教育。

“不要因为任何政党的政治利益而拒绝掌握知识，这不是一个政治问题。我们需要掌握英语，它是科学和技术科学的语言。

“现有的教育政策将略有改变，以便我们能够从该国的教育系统中受益。”