大臣：首相到访显示．登州与联邦关系良好 登嘉楼州务大臣阿末山苏里今日说，首相敦马哈迪今次到访登州，反映该州和联邦政府的良好关系精神受到尊重和获得继续加强，让地区发展平衡，也利惠人民。

马哈迪（右）在马江礼堂与渔民和农民会面活动上，与登州大臣阿末山苏里交谈。

（登嘉楼7日讯）登嘉楼州务大臣阿末山苏里今日说，首相敦马哈迪今次到访登州，反映该州和联邦政府的良好关系精神受到尊重和获得继续加强，让地区发展平衡，也利惠人民。

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他也赞扬首相推行的第11大马计划下的3大支柱，其中一项强调优先发展和公平拨款给沙巴，砂拉越，吉兰丹，吉打和玻璃市。

他感谢政府的的承诺，在第11大马计划下，通过水利灌溉局进行8项提升排水系统工程，以及将继续通过东海岸经济特区走廊（ECERD）强化东海岸的经济发展，包括重新检讨东海岸铁路计划。

阿末山苏里今日上午在迎接首相活动的仪式上，致词时如是表示。

“我们相信这项承诺将能协助州政府减轻人民的负担，特别是在经济发展和基本设施的需求上。”

他表示，这也是为实现未来更密切的合作的跨出的第一步，也将是成为登嘉楼更具有竞争力的催化剂，以使马来西亚进一步达到全球经济领航的目标。

此外，他感谢所有教师在教育界的奉献精神，为国家培育许多人才。

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他也表示，国民团结将使国家更和平稳定，也更繁荣，有鉴于此，政府将能继续推行更多利民政策。