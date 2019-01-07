为征战奥运与时间赛跑．叶橙旺：李宗伟散发积极能量 叶橙旺首先谈及宗伟今天恢复训练的情况：“今天宗伟在球场上挥拍热身，进行了一些轻微的技术训练，但还没有正式进入训练计划，毕竟这只是他第一天恢复场上训练。”

病愈后首次进行球场训练的宗伟，在完成最后的健身房训练后，被媒体围访。 （图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）大马国家羽球队男单教练叶橙旺对爱徒李宗伟今日第一天恢复球场训练感到开心，同时也对他能战胜病魔重返球场训练感到光荣。他感受到宗伟仍有意愿要再战赛场，这是最积极的能量。

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叶橙旺首先谈及宗伟今天恢复训练的情况：“今天宗伟在球场上挥拍热身，进行了一些轻微的技术训练，但还没有正式进入训练计划，毕竟这只是他第一天恢复场上训练。”

“我认为一位球员已掌握的技术不会因为长期休息就消失，但很长时间（6个月）不训练，身体多少会有僵硬，这很正常，我相信一两周以后，宗伟就会适应场上的情况。”

先专注训练不想比赛

宗伟此前在访问中透露自己将错过今年的全英赛，很大可能在4月的大马公开赛复出赛场。叶橙旺对此表示，他今天还未与宗伟详细讨论比赛计划：“宗伟今天才第一天恢复球场训练，能恢复训练是最重要的事情，比赛的计划将迟一点才讨论，因此我们还不能想太远，现在第一步是先讨论训练计划。”

“目前宗伟将只会暂时进行一天训练、一天休息的时间表，我们应该会在一个月或两个月后才开始考虑比赛计划。”

叶橙旺也坦承，奥运会积分赛将在4月杪开始，宗伟目前正在与时间赛跑，但他不太担心宗伟的世界排名，因为世界排名取决于所参加的赛事和成绩：“老实说，我们在备战奥运会时必须追赶时间，但我们同时也要照顾宗伟目前的身体情况。”

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只进行以往训练度的30%

“医生目前只允许宗伟进行以前训练强度的30%，我们必须观察他这几周的训练情况后才打算，到时可能在一个月后调整训练两天、休息一天的时间表。”

叶橙旺认同宗伟现在的训练重心，将是在健身房恢复体能和力量，在球场上将只进行轻微的技术训练，这是宗伟在恢复训练后前期最重要的事情。