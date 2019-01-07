森州“悄悄”换官车？大臣：前朝大选前批准 森州大臣、行政议员等政府高官将换官车，而且是采用新款本田雅谷，引起网民讨论，但是森大臣阿敏努丁严正澄清，这是前朝政府在大选前申请并获得批准的。

阿敏努丁（前排）主持森州行政集会。后排左起为森州行政议员朱建华、阿鲁古玛、陈丽群，右起是伊斯迈、莫哈末拉菲益及张聒翔（右四）。右三为森州秘书拉扎里。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉7日讯）森州大臣、行政议员等政府高官将换官车，而且是采用新款本田雅谷，引起网民讨论，但是森大臣阿敏努丁严正澄清，这是前朝政府在大选前申请并获得批准的。

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阿敏努丁今早在森州行政大厦主持森州行政集会后，在新闻发布会上回应说，目前共有15辆新车已在2018年9月份送达，并分配给包括他在内的10名行政议员、森州秘书及财政、森州议长及副议长；目前已经分配全新官车的议员，可选择是否要用回现有州政府“旧车牌”或自行准备的“新车牌”。

据他了解，还有17辆轿车将会在短期内陆续送到，届时将分配给各部门的行政官员，至于旧官车会根据程序拍卖，任何前行政议员或部门官员均可透过竞标购买旧官车。

据悉，脸书上最近流传指，森州希盟政府“悄悄”购置行政议员官车，而引来抨击，阿敏努丁指希盟政府没有申请购买新官车，这是509大选之前就已经批下。

依程序换官车没违例

不过，阿敏努丁强调，目前行政议员的官车是已经使用超过5年的本田雅谷，而前朝政府是依据程序提出申请，已经获得批准，如今新政府更换官车措举并没有违反条例。

他说，任何人质疑希盟政府或对此回应感到没有信心者，欢迎他们向警方投报，以彻查此事并还希盟政府清白。

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较早前社交媒体网络上传言，指希盟政府“静悄悄”地耗资200万令吉购买全新官车，为了“掩人耳目”

选购与旧官车同款的本田雅谷车款。