疑因举报玻土团领袖伪造文件·旺赛夫被撤州秘书职 土著团结党玻璃市州联委会秘书旺赛夫因针对州领袖涉及伪造文件申报数十万令吉款项报案，并拒绝接受贿赂、不销案而遭革职？

（玻璃市．加央7日讯）土著团结党玻璃市州联委会秘书旺赛夫因针对州领袖涉及伪造文件申报数十万令吉款项报案，并拒绝接受贿赂、不销案而遭革职？

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玻州联委会主席阿米尔宣布即日起撤换旺赛夫担任州秘书的职位，以便让也是国家高等教育基金局主席的旺赛夫专注于该基金局的重任。

阿米尔是于去年7月15日，在住家举行的玻州土著团结党感恩宴上宣布委任旺赛夫为州秘书。

玻土团主席：能专注PTPTN工作

阿米尔接受星洲日报电访时说，这是州联委会2天前在玻州土团党党所召开的特别会议中一致通过的决定，并且不担心会因此而影响玻州土团党的操作。

他说，悬空的州秘书职暂由州宣传局主任阿兹哈代任，州联委会将会在2个星期内安排合适人选接任此职。

“国家高等教育基金问题不断，是全国课题，旺赛夫需要更多时间来解决，全国跑透透，那就让他专注这项工作。而且我们也不希望PTPTN会成为政治课题，也影响（选民对）玻州土团党的印象，不要让PTPTN和土团党有挂钩。”

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阿米尔否认上述行动关乎党内乱，并补充州秘书原是由州主席委任，身为州主席的他可直接撤换，不过以民主为考量而召开特别会议商议。

他解释，党内乱是一些为了要夺权且不负责任的党内人士所蓄意制造的假象，而且外界人士也有意破坏土团党而捏造的消息。

另外，阿米尔说，玻州土团党在委任旺赛夫为州秘书之前也稳健发展，即使旺赛夫不再续任州秘书也无碍，更何况新党员日渐增加，证明人们对土团党的信心。

旺赛夫：拒对贪污妥协

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旺赛夫给媒体发文告中并未提及被撤职一事，只表明自己坚持推崇廉正，并且不会对任何贪污、贿赂行为妥协，也不会害怕强权而低头。

记者多次致电给旺赛夫，不过他没接听，直至下午3时左右才发文告给各媒体。

在文告中，旺赛夫爆料一名玻州土团党领袖欲寻求他的帮忙，替该名领袖的儿子所属公司争取政府价值数十万令吉数额的合约，甚至愿意以大笔款额作为贿金，但他不愿同流合污，还向警方投报州领袖涉及伪造文件申报数十万令吉款项的行为。

他表示，事后有人要他销案，但他不清楚对方的目的，同时也不畏惧强权而拒绝相关要求。

“此事更促使我要协助玻州土团党，为了党好，会更努力办事。新马来西亚也需要新玻璃市共同进退。”

报警指被冒名伪造公函

玻璃市州总警长拿督诺姆沙证实旺赛夫报案，指有人冒用其国家教育基金局主席身份，租用2辆轿车给玻州土团党执行秘书依斯迈里查尔使用，并要求旺赛夫缴清租金。

旺赛夫的报案内容说明，租赁公司发送一份由土团党总财政发函指示缴清总额18万8449令吉的欠款，不过旺赛夫澄清未曾发出指示，并在联络总财政拿督莫哈末沙烈后证实那是伪造公函。

旺赛夫报案时也说明怀疑依斯迈里查尔不只冒用其名，也冒用阿米尔的名义涉及滥权。