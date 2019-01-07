指玻土团造假文件涉款数千·旺赛夫：不撤回投报 刚被撤除玻璃市土团党秘书一职的旺赛夫捍卫本身向警方投报该州土团党办公室造假文件涉及数千令吉的行为，并表示坚决不撤回投报。

（雪兰莪．八打灵再也7日讯）刚被撤除玻璃市土团党秘书一职的旺赛夫捍卫本身向警方投报该州土团党办公室造假文件涉及数千令吉的行为，并表示坚决不撤回投报。

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他发文告说，他近期向警方投报有关该州土团党办公室造假文件涉及数千令吉，却受促撤回投报。

“我不确定要我将投报撤回的动机，但我坚持不撤回向警方的投报。”

他说，他早前也坚持不参与分派数百万令吉政府合约予公司，涉及玻璃市土团党领袖孩子的事务。

他指出，对方也向他开出巨额以协助安排合约事宜，但都被他拒绝，只因他不愿滥用权力。

“我不会对涉及廉正的事情妥协，无论他们在玻璃市掌管任何职位，我不会向压力低头，以错误的方式获得金钱。”

他说，此事件增加他让玻璃市土团党变得更好的决心，也会继续为党的利益奋斗，并表示新马来西亚必须延续以带来新玻璃市。