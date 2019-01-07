泰国羽球超级300赛．退出国羽后的首个赛事．双蔚顺莹盼自由高飞 去年杪，羽总经历大瘦身和多位资深球员离队，目前除了还未复出的李宗伟和许嘉雯，其他都是新生代球员，经验上难免不足。因此，各自被列赛会头号种子的的陈蔚强与吴蔚升、陈炳顺与吴柳莹仍是大马最强代表。

吴蔚昇（后）与陈蔚强离开国家队后第一次参赛，他们能否重拾状态取得佳绩？（马新社档案照）

（泰国．曼谷7日讯）世界羽联2019年第一个赛事——泰国羽球超级300赛将在周二挥拍，大马军团以全新面貌出发，而接连退出国家队的男双“双蔚”陈蔚强与吴蔚昇和混双“顺莹”陈炳顺与吴柳莹将首次以自由人身分参赛，受到关注。

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去年杪，羽总经历大瘦身和多位资深球员离队，目前除了还未复出的李宗伟和许嘉雯，其他都是新生代球员，经验上难免不足。因此，各自被列赛会头号种子的的陈蔚强与吴蔚升、陈炳顺与吴柳莹仍是大马最强代表。

在男双对阵形势上，世界排名第14的双蔚首圈碰上泰国组合科德仁与德查波，过去两队交手3次，蔚强与蔚升取得2胜1负。若成功连闯两关，这对里约奥运银牌组合有机会在复赛对战昔日国家队队友张御宇与王耀新。

顺莹为卫冕切莫大意

而国家队头号男双兼次号种子谢定峰与苏伟译在首圈就遇到自由人徐家铭与刘隽程，另一国家队的吴世飞与诺伊祖丁，首圈即挑战中国3号种子欧烜屹与任翔宇。还有自由人阿里夫与阿兹林对阵台湾组合李哲辉与杨博涵。

混双方面，陈炳顺与吴柳莹将在上半区首圈第一次迎来东道主组合廷尼与查西妮的挑战，为了卫冕不可大意。国羽派出的7号种子陈堂杰与白燕微则对上林家佑与许雅晴、许邦荣与谢宜茜挑战泰国6号种子尼比蓬与莎薇特丽。

然而在女双项目，大马原本派出许嘉雯与叶铮雯、邹美君与李明艳参赛，不过她们却临时退赛。

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李梓嘉首战索尼

在男单赛场，大马的李梓嘉和宋浚洋从正赛打起，其中梓嘉首圈挑战印尼老将索尼，若能突袭成功，次圈将遇上泰国4号种子苏邦尤。宋浚洋则等待入选赛对手，可能会遭遇需从入选赛打起的队友詹俊为和自由人吴业振。

至于女单，大马只有李盈盈一人亮相首圈，她届时对上印尼选手菲特丽雅妮。蒂娜需要从入选赛奋斗，硬碰印度的赛乌特嘉。