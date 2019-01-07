李文材：香烟毒害远胜烧香·神庙也是禁烟区 卫生部副部长李文材提醒，许多人没有留意到，宗教场所包括神庙也属于禁烟区，而且香烟所带来的毒害远远超过普通烧香拜佛产生的烟。

马来西亚东安会馆联合会第42届理事、第16届青年团和第15届妇女组在苏建祥（前排右起）、郑立慷和李文材监誓下宣誓就职。前排左起是刘国南、邹纪年、李燕华、任永强、陈景鹏、曾祥、黄润财、香满发及黄沛根；右四起是朱德富、黄鸿荣、刘东海、张宪磷、黄东源、张贵芳、黄东成及曾维光。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保7日讯）卫生部副部长李文材提醒，许多人没有留意到，宗教场所包括神庙也属于禁烟区，而且香烟所带来的毒害远远超过普通烧香拜佛产生的烟。

广告

他表示，针对神庙也是禁烟区，许多人可能会说，神庙烧香岂不产生更多烟雾，实际上香烟的烟和普通烧香产生的烟并不一样，前者的毒害远远超过后者。

他说，许多很早之前已被列为禁烟区的场所都不为人所知，包括政府部门；各级学府即大学、中学、小学、幼儿园；除了酒吧、卡拉OK、夜总会、赌场之外的娱乐场所；公共交通里和车站即巴士车站、火车站、轻快铁、捷运、码头、飞机场；运动设施场所包括健身房；网咖；公共厕所；南北大道休息站等等。

他昨晚在马来西亚东安会馆联合会第42届新届理事宣誓就职典礼上致词时表示，这次扩大禁烟区获得许多民众支持，也让他感受到人民的力量；如果没有人民做后盾，该措施肯定难以落实。

1令吉可获整个月戒烟药

他呼吁烟民趁此次扩大禁烟区，减少吸烟甚至干脆戒烟，卫生部政府诊疗所将随时欢迎烟民寻求协助，只需1令吉，就可以得到整个月的戒烟药物。

“非烟民也勿将烟民视为罪犯，他们可能是我们的朋友、家人，我们也尊敬他们确有抽烟的权利，但要抽烟，请离开身边的人远一点。”

广告

至于卫生部接下来的计划，他表示，该部门今年将注重在如何电子化及电脑化政府诊所及医院的医疗系统，希望未来几年内将医药记录电脑化，提升医疗服务效率，也可收集大马人民健康情况大数据，使该部能更有依据地策划医疗政策，面对事故时也能使用大数据寻找更好应对方式。

他希望在2019年，大马人民能和新政府一同努力，下定决心坚决不要贿赂任何官员，只要没人贿赂，就无人贪污，迈向廉洁政府。

黄沛根：乡亲把握中国商机

马来西亚东安会馆联合会总会长黄沛根表示，深圳和东莞都是中国的火车头，希望乡亲们把握机会，多到中国交流，除了寻亲，无形中也可以寻获商机。

广告

他说，世界恳亲大会预计在2020年举办，但新加坡此次提早在今年10月25日举办，希望马来西亚东安会馆联合会14个属会大力支持；此外雪隆东安会馆将在9月举办周年纪念，太平东安会馆则是10月，希望各属会勿撞期。

王堪华：盼马乡亲多回东莞

世界东莞社团联合总会主席王堪华表示，希望香港80万名东莞人及大马20万名东安籍同胞成为桥梁，发挥纽带作用，多在两地间走动，大马同胞也可多回东莞发掘新机会，或鼓励年轻一代多回家乡。

他说，香港在2014年成立了香港社团总会，将香港56个社团联合在一起，世界东莞社团总会是其中一分子。

出席嘉宾包括丹绒马林区国会议员郑立慷、金宝区国会议员苏建祥；森美兰芙蓉东安会馆署理会长朱德富、马来西亚东安联合会友好足球队领队陈曜琮、世界东莞社团联合总会永远会长王熊秀云、香港莞邑友好足球队总领队郑荫彭。

李文材宣布拨款1万令吉给马来西亚东安会馆联合会，郑立慷和苏建祥各以个人身份捐献3000令吉；此外，世界东莞社团联合总会在马来西亚东安会馆联合会协调下，也捐献10万港币给太平东安会馆重建会所。