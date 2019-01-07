可可贵了30%‧巧克力商好苦 大部份商品价格在2018年大跌，但可可价格却大涨近3成，在各种商品中表现最亮眼。主要是象牙海岸等主要可可生产国，因干旱气候冲击可可产量而刺激价格大涨，但巧克力糖果商因原料成本剧增使业绩大受影响。

（图：互联网）

（美国‧纽约7日讯）大部份商品价格在2018年大跌，但可可价格却大涨近3成，在各种商品中表现最亮眼。主要是象牙海岸等主要可可生产国，因干旱气候冲击可可产量而刺激价格大涨，但巧克力糖果商因原料成本剧增使业绩大受影响。

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纽约可可3月期货价在开年第一周因技术性卖压大跌2%，每公吨报2,361美元。

ICE报价显示，纽约可可3月期货价在2018年最后一个交易日上涨0.3%收2,439美元，2018年5月最高达2,914美元后拉回，全年仍大涨27.7%。伦敦可可3月期货全年大涨28.2%。

虽然可可价格在2017年因为全球供过于求而创10年新低，但情况到2018年即出现逆转。

除了全球需求强劲外，圣婴现象让象牙海岸等西非主要产区因气候干旱，使可可产量大减而刺激其价格大涨，在2018年完全不受外界担心全球经济成长放缓和贸易战等利空因素而导致金融市场波动剧烈的影响。

芝加哥PRICE期货集团分析师史高维尔认为，西非地区的气候持续高温和干旱，让象牙海岸和迦纳等主要可可种植国的产量持续减少。

象牙海岸目前估计，本种植年度的可可产量，从原先预期略高于200万公吨，调降至198.5万公吨。

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尽管如此，史高维尔强调东非和亚洲等产区的气候良好，加上需求持续增加而促使这些产区的产量开始增加。

可可价格大涨对糖果商来说绝非好消息。像好时（Hershey）和同笑乐（Tootsie Roll）在2018年业绩受可可原料大涨价影响，股价在2018年分别下跌逾5%和逾4%。

雀巢（Nestle）抱怨其节省支出的努力，因部份商品和包装等成本上升而被抵销掉。因此准备在2019年和2020年进行内部计划，以降低商品成本。

