紫盟羽球联赛．与八打灵战成平手．蒲种随安邦再也闯决赛圈 为了前2名的决赛圈晋级资格，蒲种联军与八打灵昨晚互不相让，八打灵男单张育汉在首场以3比1击败刘宇亮先拔头筹，蒲种随即在次场女单凭藉何艳美以3比1战胜印尼外援梅拉妮还以颜色。

男双陈文宏与陈健铭（前）3局横扫万纬聪与谢俊康，助蒲种联军一度建立起3分优势，无奈最终八打灵仍顽强地将比分追平。

（雪兰莪．赛城7日讯）紫盟羽球联赛首圈末战在蒲种联军与八打灵战成10比10平手后落幕，初赛全胜的安邦再也与蒲种联军同积81分力压80分的八打灵，以前2之姿勇闯决赛圈。

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为了前2名的决赛圈晋级资格，蒲种联军与八打灵昨晚互不相让，八打灵男单张育汉在首场以3比1击败刘宇亮先拔头筹，蒲种随即在次场女单凭藉何艳美以3比1战胜印尼外援梅拉妮还以颜色。

蒲种接着再凭藉男双陈文宏与陈健铭3局横扫万纬聪与谢俊康，建立起3分优势，但八打灵在最后2场混双许咏凯与赖沛君和男单伊斯干达分别以3比2及3比1击退强敌吴柳莹与邓俊文和香港外援李卓耀，顽强地将比分追平，令这届赛会首度出现平局赛果。

伊莉娜：卫冕军总面临激烈挑战

“我们是卫冕冠军，因此受到其他球队激烈挑战，不过我很高兴球员们从第一天开始便保持着平稳表现。”蒲种联军领队伊莉娜赛后表示。“（决赛圈）非常不容易因为每支球队都彼此了解，而且云顶天气也是一大考验。”

昨日率先上演的甲洞对香妃城，最终前者以14比8获胜。

在首圈结束后，前2名队伍安邦再也与蒲种联军直接晋级于1月24至27日在云顶举行的决赛圈，其余6队则在次阶段分成2组于1月11至13日在赛城Gem InMall继续竞逐余下4张决赛圈门票。

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在次阶段赛，甲组球队有八打灵、香妃城和沙登；甲洞、大山脚全星队与地不佬市则被分入乙组作战。