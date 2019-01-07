阿兹巴里：宪法没规定副元首继承．霹雳苏丹不一定接任元首 宪法专家阿兹巴里表示，宪法并没有规定副国家元首继承国家元首，霹雳苏丹纳兹林沙殿下不一定接任国家元首，最终统治者会议将讨论决定由哪一个州的苏丹接任国家元首。

（霹雳．怡保7日讯）宪法专家阿兹巴里表示，宪法并没有规定副国家元首继承国家元首，霹雳苏丹纳兹林沙殿下不一定接任国家元首，最终统治者会议将讨论决定由哪一个州的苏丹接任国家元首。

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须根据轮流排位名单

阿兹巴里也是霹雳州行政议员，他向星洲日报表示，国家元首苏丹莫哈末五世陛下退位，为国家史上第一遭，接下来的问题是由谁接任国家元首。

他说，根据宪法，这将由统治者会议决定，统治者会议必须根据轮流排位名单，而原定接任者是彭亨州苏丹殿下，惟彭亨州苏丹殿下目前年迈患病。

他说，如果统治者会议决定绕过彭亨州苏丹殿下，而根据秩序议决由柔佛州苏丹殿下接任，目前的问题是必须考虑到柔佛州苏丹殿下与首相敦马哈迪的关系。

阿兹巴里表示，当一名元首驾崩或者退位，看起来应该由副元首接任，唯宪法并无此规定。

因此，他说，目前统治者将会召开一项特别会议，以决定委任新的元首，而最终委任哪一个州的苏丹接任元首，无人可以过问。

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霹蓝眼吁尊重选择

对于莫哈末五世陛下退位的事，霹雳州公正党主席法哈斯一篇文告中，呼吁人民尊重宪法君主体制，包括尊重吉兰丹王室不发布最近所谓婚姻事项。

“婚姻是上苍其中一项意愿，我们怎可过问殿下的选择？祈愿这段婚姻受到祝福，为后世带来幸福。”

他表示，最近网传事项，苏丹殿下并没有表达愤怒。