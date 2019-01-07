墨西哥拼经济‧所得税公司税降至20%‧增值税砍半 墨西哥总统罗培兹宣布雄心万丈的经济计划，希望刺激美墨边界地区墨国这一侧的经济活动，强化他致力发展制造和贸易的承诺，尽管美国最近扬言完全“关闭边界”。

（墨西哥市7日讯）墨西哥总统罗培兹宣布雄心万丈的经济计划，希望刺激美墨边界地区墨国这一侧的经济活动，强化他致力发展制造和贸易的承诺，尽管美国最近扬言完全“关闭边界”。

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墨西哥将削减美国边界以南6州共43个县市的个人所得税和公司税，由现行的30%降到20%，同时将该地区的增值税砍半，由8%大减至4%。

企业领袖和工会代表均已同意，边界地区的最低薪资增加一倍，日薪增至176.2披索。

2018年12月1日上台的罗培兹说，用意是为了透过财政诱因并提高生产力，带动薪资和工作机会的成长。美国总统特朗普一再抱怨，墨国的低薪自美国抢走工作机会。墨国去年与美国和加拿大重新商讨自贸协定时，承诺将提高薪资水准。

墨国经济部长马奎斯指出，经济刺激计划中的边界地区在墨国生产总值（GDP）的占比为7.5%。且近几年间，计划里43个县市的经济成长已有3.1%，高于2017年底止6年之间墨国GDP平均成长率（2.6%）。

强劲的成长力道大多要归功于毗邻全球最大经济体美国，以及美墨贸易往来。她说：“我们必须利用在边界另一侧的火车头力量。”

马奎斯表达对未来的乐观看法，认为该计划将引导更多墨西哥和外国投资进入边界地区。这是罗培兹意欲强化墨国不同地区的“发展帘幕”政策一部份，主要目的是留住墨国民众，以防他们为了更好的经济前景移民出走。